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7成6贊成兵役延長一年？綠委：民調失真

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

台灣民意基金會昨公布最新民調顯示，7成6同意兵役延長為一年，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，現在正值烏俄戰爭，進行兵役延長的民調會失真，意願會偏高，如果政府要評估義務役役期，民調應該等烏俄戰爭議題過後再來執行。

鄭運鵬說，台灣現在是募兵制，役男服役期間為四個月，如果要延長為一年，這個議題不是短時間可以決定，包含役男的意願與國防部訓練的量能，各方面都需要從長計議。

至於有民調顯示，台灣人是否相信美國會出兵幫助台灣，有五成六民眾不相信。鄭運鵬認為，民調應該作「你認不認為台灣不需要其他國家協助，我們都有自我防衛的能力」，如果民調超過五成信任自己，這才是成功。

鄭運鵬指出，戰爭不可能都靠其他國家，而這次烏俄戰爭我們可以看到並不是只有戰鬥機、飛彈等武力協助就叫做協助對抗侵略。各國以經濟制裁手段，成功讓俄羅斯陷入膠著，所以現代戰爭不是單看美國出不出兵而已。

鄭運鵬表示，在國防意識上並不是口口聲聲都要美國，國人要相信自己國家的國防力量，我們能夠自我保護，也要像烏克蘭一樣有能力得到各種方式的國際支援意願，包含經濟制裁的手段來協助台灣，我們要做到有這樣的國格、尊嚴、實力，才是成功的國防。

民調 戰爭 鄭運鵬

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