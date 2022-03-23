獨裁者常易誤判 綠委籲日美戰略清晰

「美國不能再給中國友入侵台灣的機會！」23日由台灣韜略策進學會主辦的「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會中，綠委王定宇分析，這次俄烏戰爭給世界的啟示，就是獨裁者對於局勢恐出現誤判，因此普丁才以為入侵烏克蘭可速戰速決，他希望美日等國未來能戰略清晰，不給中國入侵台灣的空間。綠委林楚茵則建議金管會與國防部合作，因應中國可能的經濟作戰。

台灣戰略地位重要

王定宇說，美國今年的戰略報告雖因俄烏戰略而延期公布，但外界預料中國將會成為美國最主要的威脅，可見美國不會因為俄烏戰爭而將印太戰略的重心擺回歐洲。他表示，韓國、印度與加拿大等國都指出，台灣戰略、經濟與價值的位置重要，也是歐盟重要的民主夥伴，可見俄烏戰爭對台灣來說是正向發展。

不過他也提醒，俄烏戰爭也看見普丁對資訊的誤判，國際才能給獨裁者正確的訊號，因此他建議美國與日本等盟國採取「戰略清晰」的策略，讓中國知道對台灣動武等行為一定會付出代價。王定宇說，國內則要注意中國以「降低本國防衛意志」與「弱化盟友互信」的方式分裂台灣。

後備動員應設SOP

民進黨立委趙天麟則說，毫無天險的烏克蘭卻能阻擋俄羅斯入侵至今已27天，這展現了全民國防的重要性，而烏克蘭的宣傳也向全世界傳達「俄羅斯是入侵者」的形象，因此網路戰的重要性不言而喻。另外，他提醒國防部要更明確向民眾宣傳戰爭時該怎麼辦，例如如何接受動員與斷水斷電時怎麼作的SOP。

台北海洋科技大學副教授吳建忠指出，美方曾公開對中國要求不要軍事與經濟援助俄羅斯，代表在拜習會時，中國並沒有給出明確承諾，加上中國內部債務與房地產、貧富差距的壓力漸增下，恐面臨系統性的金融風暴，習近平可能會採取對外措施宣洩內部壓力，台灣必須更加謹慎面對。

金融戰不可忽視

民進黨立委林楚茵表示，除了傳統的國防、全民動員外，看不見的金融戰也在這次俄烏戰爭中扮演重要角色。像是歐美國家很快將俄羅斯踢出SWIFT系統，國際信用卡發卡公司相繼加入對俄制裁，中立國瑞士也凍結境內俄羅斯官員帳戶，這都對俄羅斯經濟造成重大傷害。

「面對與中國互賴甚深，也要及早跨部會應對！」林楚茵建議國防部、金管會與經濟部等部會進行跨部會合作，進行金融戰兵推，預防中國以經濟手段逼迫台灣投降。

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