快訊

東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程「照稿讀、答非所問」

外國機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

獨裁者常易誤判 綠委籲日美戰略清晰

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「美國不能再給中國友入侵台灣的機會！」23日由台灣韜略策進學會主辦的「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會中，綠委王定宇分析，這次俄烏戰爭給世界的啟示，就是獨裁者對於局勢恐出現誤判，因此普丁才以為入侵烏克蘭可速戰速決，他希望美日等國未來能戰略清晰，不給中國入侵台灣的空間。綠委林楚茵則建議金管會與國防部合作，因應中國可能的經濟作戰。

台灣戰略地位重要

王定宇說，美國今年的戰略報告雖因俄烏戰略而延期公布，但外界預料中國將會成為美國最主要的威脅，可見美國不會因為俄烏戰爭而將印太戰略的重心擺回歐洲。他表示，韓國、印度與加拿大等國都指出，台灣戰略、經濟與價值的位置重要，也是歐盟重要的民主夥伴，可見俄烏戰爭對台灣來說是正向發展。

不過他也提醒，俄烏戰爭也看見普丁對資訊的誤判，國際才能給獨裁者正確的訊號，因此他建議美國與日本等盟國採取「戰略清晰」的策略，讓中國知道對台灣動武等行為一定會付出代價。王定宇說，國內則要注意中國以「降低本國防衛意志」與「弱化盟友互信」的方式分裂台灣。

後備動員應設SOP

民進黨立委趙天麟則說，毫無天險的烏克蘭卻能阻擋俄羅斯入侵至今已27天，這展現了全民國防的重要性，而烏克蘭的宣傳也向全世界傳達「俄羅斯是入侵者」的形象，因此網路戰的重要性不言而喻。另外，他提醒國防部要更明確向民眾宣傳戰爭時該怎麼辦，例如如何接受動員與斷水斷電時怎麼作的SOP。

台北海洋科技大學副教授吳建忠指出，美方曾公開對中國要求不要軍事與經濟援助俄羅斯，代表在拜習會時，中國並沒有給出明確承諾，加上中國內部債務與房地產、貧富差距的壓力漸增下，恐面臨系統性的金融風暴，習近平可能會採取對外措施宣洩內部壓力，台灣必須更加謹慎面對。

金融戰不可忽視

民進黨立委林楚茵表示，除了傳統的國防、全民動員外，看不見的金融戰也在這次俄烏戰爭中扮演重要角色。像是歐美國家很快將俄羅斯踢出SWIFT系統，國際信用卡發卡公司相繼加入對俄制裁，中立國瑞士也凍結境內俄羅斯官員帳戶，這都對俄羅斯經濟造成重大傷害。

「面對與中國互賴甚深，也要及早跨部會應對！」林楚茵建議國防部、金管會與經濟部等部會進行跨部會合作，進行金融戰兵推，預防中國以經濟手段逼迫台灣投降。

【更多精采內容，詳見

俄烏戰爭 俄羅斯

延伸閱讀

俄烏戰爭持續 綠委：美國將把中國升為主要威脅

綠委諷蔣萬安成黨寶 藍營禁反質詢為救「萬安危機」

林子立／是澤倫斯基的無知還是普丁的野心？俄烏戰爭的國際體系分析

刺針重創俄軍 王定宇促教召增人攜式防空武器訓練

相關新聞

影／《軍情站》開箱坦克開罐器 標槍飛彈操作大公開

烏俄戰爭中，美製的標槍飛彈對俄羅斯各型裝甲車造成相當戰損。這款號稱能擊毀現役各型主戰坦克的反裝甲飛彈，其實陸軍早在民國9...

最新民調／兩岸開戰62%民眾願上戰場 40至49歲比率最高

俄烏戰事近一個月，牽動國人關注兩岸局勢。根據TVBS民意調查中心最新公布數據指出，有57%民眾不擔心大陸藉機攻打台灣，但...

邱國正：沒說年底要公布延長兵役 若傻呼呼中招我認命

對義務役期是否延長問題，國防部長邱國正今天表示，他沒有說年底前完成研議，而是盡快提出，外界說他要在年底公布是曲解。邱國正...

7成6贊成兵役延長一年？綠委：民調失真

台灣民意基金會昨公布最新民調顯示，7成6同意兵役延長為一年，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，現在正值烏俄戰爭，進行兵役延...

獨裁者常易誤判 綠委籲日美戰略清晰

「美國不能再給中國友入侵台灣的機會！」23日由台灣韜略策進學會主辦的「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會中，綠委王定宇分析，這次俄烏戰爭給世界的啟示，就是獨裁者對於局勢恐出現誤判，因此普丁才以為入

國防部研擬恢復1年義務役 總統府：未定案

針對役期是否延長，國防部長邱國正上午在立法院表示，國防部已編成專案小組，「研議很快」，但依法公告後要1年才會實施，而此事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。