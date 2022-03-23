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影／《軍情站》開箱坦克開罐器 標槍飛彈操作大公開

聯合報 / 聯合報 / 記者徐宇威／高雄即時報導
標槍飛彈發射瞬間，可見兩段式點火的設計。照片軍聞社提供
標槍飛彈發射瞬間，可見兩段式點火的設計。照片軍聞社提供

烏俄戰爭中，美製的標槍飛彈俄羅斯各型裝甲車造成相當戰損。這款號稱能擊毀現役各型主戰坦克的反裝甲飛彈，其實陸軍早在民國95年就已採購編配，服役至今也超過15年。

日前電子媒體採訪陸軍標槍飛彈的模擬器與基礎接戰訓練，陸軍詳盡解說標槍飛彈訓練與射擊程序，並藉由室內、外模擬器的訓練，可有效幫助學員在進入實彈射擊前，為不同的作戰環境下，甚至遇到故障時應有的處置打好基礎。而針對媒體詢問，標槍飛彈操作的難易度是否就如外界流傳，簡易到一般人路上撿到就可發射？陸軍回應標槍飛彈射手屬於高級專長，尤其鎖定閘門(Gate)的使用需要技巧，才能準確的將敵裝甲載具擊毀，相較下直射式的無導引火箭彈(如66火箭彈、紅隼等)，訓練時數就相對較短。

原本在各種實彈演習中僅被當成「配角」的標槍飛彈，在今年俄羅斯與烏克蘭的戰事中，烏克蘭大量使用單兵反裝甲武器而聲名大噪。對比兩岸軍事力量的不平衡，這種僅靠2人小組，就可以對火力強大的主戰坦克造成致命威脅的「不對稱作戰」裝備，自然就被國內輿論所矚目，甚至今(23)日國防部於立法院進行的業務報告內容，也將標槍飛彈列入當前軍事重點投資項目。

飛彈 陸軍 俄羅斯

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