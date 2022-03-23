最新民調／兩岸開戰62%民眾願上戰場 40至49歲比率最高

俄烏戰事近一個月，牽動國人關注兩岸局勢。根據TVBS民意調查中心最新公布數據指出，有57%民眾不擔心大陸藉機攻打台灣，但也有37%表示擔心；若中共武力犯台，62%民眾願意為保衛台灣而戰，26%不願意；另有55%民眾不相信美國會出兵協防台灣，高於30%相信。

俄羅斯入侵烏克蘭至今20多天，根據TVBS民調中心最新調查結果，有半數（52%）民眾表示贊成政府經濟制裁俄羅斯，高於27%不贊成，另外21%沒有表示意見。

國防部日前表示為強化我國後備戰力，延長教召為14天。對於國軍維護國家安全，保衛台灣的能力，調查結果發現，有44%民眾表示對國軍保家衛國能力有信心，也有48%表示沒有信心，另有7%未表示意見，民眾看法分歧。

共機頻繁擾台，各方除關切我國的軍事防衛能力外，若兩岸發生戰爭，美國是否會出兵協防台灣，引發熱議。調查結果顯示，如果兩岸發生戰爭，55%民眾不相信美國會出兵協防台灣，高於30%表示相信，另外14%沒有表示意見。

分析指出，相較2011年時的調查結果，有57%民眾認為美國會出兵協防台灣，只有27%表示不相信。整體而言，民眾相信美國會出兵協防台灣的比率較10年前低了近3成，可能與此次俄烏戰爭美國並未出兵有關。

民調指出，若中國大陸武力犯台，有62%民眾表示願意為保衛台灣而上戰場，也有26%民眾不願意為保衛台灣而戰，另外11%沒有表示意見。進一步與年齡交叉分析發現，40至49歲民眾願意上戰場的比率最高，達72%；20至29歲、30至39歲年輕族群及50至59歲，也有6成以上願意為保衛台灣而戰，60歲以上民眾則為54%。

蔡英文總統第二任期快滿2年，這段期間的整體施政表現，民調顯示，有43%民眾表示滿意，36%不滿意，另外有21%民眾未表示意見。蔡總統滿意度相較今年2月宣布開放福島食品進口調查的46%略減3個百分點，不滿意比率則從34%略增2個百分點。

對於目前兩岸關係，56%民眾認為兩岸關係是敵對的，高於認為兩岸關係是友善的20%，與2013年馬總統執政時的調查結果相較，認為是敵對的比率高出近兩成（37%：56%），而認為友善的比率則大幅減少（40%：20%），反應兩岸關係目前的緊張狀態。調查也發現，59%民眾傾向兩岸維持現狀，23%傾向獨立，僅5%傾向統一，另有13%沒有表示意見。

本次調查由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於3月17日至22日，共接觸1024位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為216位，拒訪率為21.1%，最後成功訪問有效樣本808位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。