邱國正：沒說年底要公布延長兵役 若傻呼呼中招我認命

對義務役期是否延長問題，國防部長邱國正今天表示，他沒有說年底前完成研議，而是盡快提出，外界說他要在年底公布是曲解。邱國正說，國防部沒有要起這個案，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是趁勢。有立委揶揄他說，國防部稱準備延長兵役的說法大膽前衛，若是選舉前公布此事，恐怕會被執政黨「棄車保帥」，邱國正慨然說，從事國防工作者沒有政黨問題，「若我傻呼呼沒考慮而中了什麼招，我認命」。

邱國正今天率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委林德福質詢表示，針對是否延長役期，國防部兵役制度檢討報告會否在2022年11月縣市長選舉前公布？邱國正表示，此案正在研究中，但他沒有設定在選舉前或後公布，「我腦袋前沒有這個設定，沒有這種想法」，他是國防安全工作者，國安工作者最大特點就是不分黨派，軍人很單純。而此案很沉穩在作，不會跟著外界附和、急就章或隨風起舞。

國民黨立委楊瓊瓔也追問，役男生涯規劃，對多久時間可以向大眾公布？邱國正表示，何時可擬定好是一件事，而後公告又是一件事。何時擬定好，他只能說盡快，他舉例，若5月1日擬定好公告，也要等到隔年5月1日再執行。至於這個「盡快」預估要多久？邱國正說，他現在答不出來的原因是，其中有許多意見需要參考，部會、民調、民意都要考量。對今年內可否完成，他說評估一定可以完成。

國民黨立委洪孟楷進一步詢問，傳邱國正上午曾說今年底一定會完成研議公告後1年實施？邱國正表示，他沒有說年底，而是盡快提出辦法公告，公告要滿1年，這是法的規定。所謂年底公布是曲解。

邱國正表示，他沒有要提這個研議（延長兵役），非國防部單一部會可決定，國防部沒有要起這個案，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部現在只是趁勢。

立委追問，國內兵力整備是否足夠？是否因共軍2025、2026是兵力達最高峰？義務役若要延長，代表兩岸關係愈來愈危急？邱國正說，很多是巧合，但敵情沒有一天不嚴峻，作戰部門沒有這個想法。台澎防衛作戰向來很完整。

邱國正表示，他了解全案來龍去脈，當初如何產生4個月的役期，外界很清楚，他不作任何評論，而國防部已盡力利用這4個月作基本步槍兵技能，但不評論夠不夠，資格驗資格當然愈老愈好，但話說回來，不務正業也是麻煩。

洪孟楷揶揄邱國正說，他怕選舉前國防部若公布此事，但委實太大膽前衛，恐會遭到執政黨棄車保帥。邱國正表示，他慶幸他是軍人出身，從事國防工作者沒有政黨問題，若他傻呼呼沒考慮中了什麼招，「我認命」。

民進黨立委蔡適應則追問，對於女性志願役官士兵退役後納入教召動員，國防部發言人曾說這個議題不排除納入探討，邱國正回應表示，他不願意作任何承諾，真的有很多其他因素，「研討不出個屁來，我幹麻要作這個承諾」，大家都要他打包票，他不要自己找這個麻煩，應該要務實一點。要就研議，但沒有時間的限定，他已對全動室作指導，當初志願役的，既是志願，就一律納管，但沒服過兵役要納入動員，就作一般民防勤務，這可以研議、檢討。