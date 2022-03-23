國軍睦鄰經費 國防部長邱國正：支持回饋金法源修法

針對國軍睦鄰經費的運用，國防部長邱國正今天表示，他支持立委準備研修全動法第27條回饋金法源，讓各軍種能因地制宜設定回饋金標準。但他無法承諾何時能完成。

國軍在恆春半島演訓，傳地方鄉鎮認為睦鄰補償金限公共建設及活動未直接受惠當地居民，決議要求軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年演訓。國防部首度引用「全民防衛動員準備法」第4章第27條回應，表示依法得設立永久或暫時性的演習區域，實施演習與訓練。

國民黨立委廖婉汝向行政院提出書面質詢表示，國軍每年於屏東恆春半島進行演訓，並針對民眾相關影響進行補償。但半島4鄉鎮恆春鎮、車城鄉、滿州鄉和牡丹鄉都反映，認為睦鄰補償金限公共建設及活動，無直接受惠當地居民。鄉公所近日決議要求軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年的演訓。

民進黨立委伍麗華表今天在立法院外交及國防委員會追問，國防部提出這點，主要意義是什麼？備詢的邱國正表示，這項說法既已發出，他會負責，說法會調整；但這項引用並沒有錯，但這個時機點用這條，讓人感覺好像推托。

他說，這項補償辦法自93年至今，不斷有修改，開過十餘次會，修改最碼7次，讓福利可挹助民眾。

立委進一步表示，在恆春半島有核電廠、中科院九鵬基地等要射試砲彈外，造成居民恐懼，未來還有火箭發射場，演習天數太多，居民希望重視生活上的損壞。她曾提出睦鄰經費基準能作修訂，將當地民眾參與納入，什麼時候可完成？他也建議全動法第27條能修定回饋金法源，讓各軍種能因地制宜設定回饋金標準。

對此，邱國正允諾支持，但無法承諾何時完成研議。