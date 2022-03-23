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俄烏戰爭持續 綠委：美國將把中國升為主要威脅

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
俄烏戰爭持續。路透
俄烏戰爭持續。路透

俄烏戰爭持續影響下，美中台關係受關注，民進黨立委王定宇等人指出，美國過去把外在兩大威脅分為中國、俄羅斯，三小威脅分為伊朗、北韓、恐怖主義，今年可能會把中國升等為主要威脅。

台灣韜略策進學會今天在立法院舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」記者會，與會者有台灣智庫執行委員賴怡忠、台北海洋科大副教授吳建忠、民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵和林靜儀等人。

林楚茵指出，這次俄烏戰爭，是第一次完整展現出金融戰爭影響力，歐美國家短時間內達成共識，將俄羅斯多家銀行剔除SWIFT名單、發卡機構暫停俄羅斯交易、凍結俄羅斯政治人物及寡頭海外資產，連中立國瑞士都加入制裁。

林楚茵說，面對中國一再威脅，台灣軍事上有 #漢光演習 利用假想情形進行操演，金融方面卻缺乏相應措施。中國之經濟規模數倍大於俄羅斯，且台灣與中國經貿依存度高，國安單位須要提防中國透過禁運等方式孤立台灣經濟，而金融戰正是我們可以隔空操作的破口。

「絕不是國民黨宣稱的兩岸高於外交」賴怡忠表示，烏克蘭之所以能挺住，是因烏克蘭採多邊化機制，為烏克蘭帶來抵抗能力、鼓舞大家意志，把俄羅斯拖垮掉，台海也要採區域化、多邊化機制，「台灣應更緊密與盟友展開關係」。

王定宇指出，美國近日應會公布國防戰略白皮書，國人應該關注此次白皮書，將把中國升等為主要威脅。中國已有兩項失算，包含烏克蘭會崩潰以及誤判國際制裁俄羅斯只是說說，戰略模糊會導致獨裁者的錯判，導致無可回復的損失。

俄羅斯 俄烏戰爭 烏克蘭

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