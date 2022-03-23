獨／阿忠投書要個裝 蔡總統近日可望親慰勉特戰部隊

自稱是陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前寫信給總統民間信箱，表示缺乏戰鬥個裝，還得自購。投書甚至諷：「有怎樣的三軍統帥就有怎樣的國軍」。據了解，蔡總統近日將在軍方安排下，親自視導陸軍特戰部隊，有機會和行伍中的「阿忠」面對面，說明個裝籌補的現狀與政策。

陸軍特戰指揮部特5營刻正執行「戰術任務行軍」訓練，這項任務過去被稱為山隘行軍，近年改為在濱海城鎮執行，部隊刻在北部地區執行訓練任務。「阿忠」的投書曝光後，軍方近期有意對外披露「戰術任務行軍」部分內容，而軍方高層近期也巡視特定特戰部隊，為三軍統帥慰勉作準備。

「戰術任務訓練」是特戰部隊施訓的要項之一，也是結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，單位藉由周密計畫與管制，實施特種作戰戰術運用及戰鬥教練，並磨練、驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在何種作戰場景，都能夠具備全方位作戰能力。特5營日前開始實施這個項目，近期可望對外曝光，但軍方稱，這項行程與總統視導無關，對總統視導部分，沒有評論。