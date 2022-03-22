陸南海3人造島軍事化 邱國正：有在密切注意

美軍印太司令部司令阿基里諾20日表示，中國大陸在南海建立的人造島至少三座已完全軍事化，威脅鄰近所有國家。立委林俊憲今天質詢時問到，太平島被包圍在中間，是否會有局部性奪島或戰爭威脅，台灣要如何因應？國防部長邱國正表示，各國都在密切注意。

林俊憲今天下午質詢時指出，俄烏戰爭關心台灣，有國外媒體報導，中國在南沙群島三個島礁完成軍事化，威脅到周邊國家、還把太平島包圍在中間，是否會有發動局部性奪島等戰爭或威脅？要如何因應？

邱國正表示，太平島本來就在南沙群島中間，旁邊小島分屬中共、菲律賓、越南，之所以能保持「互相不侵犯」，就是墨守規矩，中共對南海是有野心的，他增加軍事設施，都有在注意，越南、菲律賓等國也密切注意。

他說，現在南沙、太平島不是軍事進駐，而是海巡人員進駐，意義在「這邊不是軍事化的設施」，以維護海域安全著眼。

林俊憲進一步問，為何俄羅斯空間還無法取得制空權，俄羅斯有上百架戰機被擊落，絕大部分是地面飛彈，表示俄羅斯是低空飛行被擊落，為何被逼要低空？增加擊落風險。很多人形容這是AI戰爭，美國提供座標、烏克蘭涉及，不派一兵一卒都能參戰。