7成6民眾挺兵役延長 增強資通作戰
超過7成民眾支持兵役改革！台灣民意基金會22日公布民調結果如此顯示。台北市立大學副教授丁庭宇表示，未來應將役期延長到兩年，並讓自願役與義務役同工同酬；前台南縣長蘇煥智指出，台灣軍事部署仍停留在陸戰階段，應發揮台灣產業強項，增進資通作戰的能力。
不滿兵役制度
現行所有男性民眾都需要服4個月的義務役軍事訓練，在俄烏戰爭後，引發各界議論紛紛。而民意基金會22日公布民調結果顯示，有超過76%民眾認為現行軍事訓練役並不合理，顯見當中共武力成為常態，且受到俄烏戰爭的影響，民眾與學者都疾呼兵役制度改革。
而針對是否同意「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理。」結果顯示，將近76%民眾支持延長役男的役期。丁庭宇表示，烏克蘭狀況讓台灣人民認為美國參軍的可能性大幅降低，且當烏克蘭總統表示，「不援軍支持烏克蘭會爆發國際戰爭」，美國白宮發言人竟回應表示，派兵援助才有可能發生第三次世界大戰。
丁庭宇認為，此次民調顯示台灣不得不靠自己，而台灣兵制就是個「大笑話」，四十年他就接受的66火箭彈的訓練，至今役男仍在使用同款武器。他主張，台灣兵役役期需要延長到18個月或24個月，也不需要區分志願役與義務役，服兵役就能享同工同酬的待遇，才能實現全民戰力的願景。
總統與民意有落差
此外，民調針對執政黨與總統的支持度進行調查，政黨支持度調查結果顯示，有36%的民眾支持民進黨，較上個月有顯著的成長，勁升了6.9%；而約52%民眾贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，與上個月相比上升1.5%。雖然執政黨與總統支持度都有上升，但幅度卻有所落差。
前立法委員林濁水指出，民眾在國家出現危險時，會激起民眾的集體危機感，也會開始集中支持領袖。而俄烏戰爭加深，民眾中共攻台的危機感，但總統支持度卻沒有相應上升，顯見總統與民意站在對立面上，始終不願面對中共犯台的可能性，更呼籲領導者應戒慎面對現行的國際局勢，並傾聽民意。
蘇煥智指出，台海防衛戰的重點是制空、制海與反飛彈，但台灣的兵役部署卻還停留在過去的陸地作戰上，且台灣強項的ICT產業也沒有進入到國防系統中，應該儘速改革台灣現行的軍事措施與訓練制度。
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