與東航失事飛機同款 國防部：空軍一號無飛安顧慮
中國大陸東方航空波音737客機發生空難，傳出我空軍一號也為同一機型，飛安受到關注。國防部副部長柏鴻輝今受訪表示，空軍在所有的機隊維護上都照既定計畫維護，飛安上沒有什麼顧慮。
柏鴻輝說，像這樣重大的意外，波音公司一定會有一個技術通報給全世界做參考，會掌握相關訊息確實維護國家飛行安全。
外傳國軍研發新一代戰機，柏鴻輝表示，下一代戰機研發計畫早就在進行，從高教機開始，有一系列包含未來初教機的規劃，但研發階段不便對外公開。
不過柏鴻輝說，不只有戰機研發計畫對戰力增長，任何武器系統對國軍作戰與未來能夠增強我國戰力的，都會列入考量。
有國人去烏克蘭當兵，柏鴻輝指出，烏克蘭事件在全世界發展的時候，都是觀察，國防部立場不便批評，堅持備戰訓練才是本務。
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