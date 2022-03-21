熱心敬軍創紀錄 軍友社理事長李棟樑獲雲麾勳章

國防部長邱國正今天上午頒發二等雲麾勳章，給即將於五月底卸任的軍人之友社理事長李棟樑，感謝他在八年任期內走訪一千五百個（次）單位慰問官兵，並且慷慨解囊四億兩千萬元，創下空前紀錄。李棟樑也是政府遷台以來，首度獲頒二等雲麾勳章的平民。

邱國正指出，沒有人會因為擔任某個頭銜就獲得榮耀，只有無愧於心、不求回報的付出與努力，才會真正贏得他人的尊重與感念。李棟樑主持軍友社，總在第一時間出錢出力出物資，轉達國人對國軍的支持，並且堅持「走到、握到、關懷到」精神，堪稱走得最勤、飛得最遠，對國軍最情深義重的理事長。

李棟樑則表示，很榮幸獲得國防部頒贈勳章，也覺得自己得到的太多，做的太少。雖然即將卸任，但服務官兵的工作才正要開始，未來仍會以國軍一分子自居，繼續擔任志工，以實際行動支持國軍，為官兵加油、打氣。