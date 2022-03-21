國軍當前軍事投資項目 國防部列出13項重點

國防部向立法院提出最新業務報告，列出當前軍事投資13項重點項目。

國防部後（23）天將向立法院提出年度業務報告。書面報告今送抵立法院。

國防部在書面報告中表示，國軍當前軍事投資重點項目包括 F-16V新式戰機、F-16A/B 型戰機性能提升、MQ-9B 無人機、劍翔反輻射無人機、遠距精準火力打擊系統、雄昇及萬劍飛彈遠距精準武器彈藥、雄二/雄三機動飛彈車、魚叉飛彈海岸防衛系統、更新海洋監偵雷達、M1A2T新型戰車、拖式2B及標槍高效能反裝甲飛彈、野戰資訊通信系統等案，籌獲後將可有效提升國軍整體戰力。

國防部表示，「國艦國造」以長期、分批、永續造艦策略 及整體規劃，帶動民間船廠參與造艦，111年將 分別於6月底前完成新型兩棲船塢運輸艦交艦、新型救難艦安放龍骨及潛艦壓力殼船段建造；12月底前則有高效能艦艇第2、3艘下水，逐步建立自主造艦產業鏈的目標。