恢復徵集常備兵現役、延長役期 國防部：宜審慎研議

對恢復徵集常備兵現役、延長役期，國防部表示，有關恢復徵集常備兵現役、延長役期，須考量國軍組織調整、部隊訓量擴充、訓練幹部增加、營舍空間整建等諸多面向，宜審慎研議。國防部持續蒐整各界意見，以供政策研擬參酌。

廖婉汝向行政院提出書面質詢表示，俄羅斯於今（111）年2月2月24日開始，大規模入侵烏克蘭。面對俄國壓倒性的兵力，烏克蘭除了事前加強戰備、各國提供武器，亦動員預備役軍人和志願軍。

質詢進一步說，同樣面對威脅的台灣，多為對外採購及國造武器，卻忽略防災避難及軍事訓練，若戰爭發生，僅靠國軍我國兵力將可能面臨困境；對此，立法院法制局即建議，為確保兵力充足，政府可恢復徵兵制。全民動員、全民國防教育與國人士氣是國防關鍵，而非僅依靠武器，政府應積極規劃。

質詢表示，全民動員、全民國防教育與國人士氣是國防關鍵，雖然今（111）年1月成立全民防衛動員署，但台灣後備部隊戰力不夠，因此建議政府應規劃徵兵制延長役期延長，更應落實全民戰時演習及平民軍事訓練，並盤點全國的戰時醫療與避難空間，甚至評估女性服義務役，以落實全民國防及國防教育，才得以確保國防安全。

對恢復徵集常備兵現役、延長役期及女性服役問題，國防部表示，有關恢復徵集常備兵現役、延長役期，須考量國軍組織調整、部隊訓量擴充、訓練幹部增加、營舍空間整建等諸多面向，宜審慎研議。國防部持續蒐整各界意見，以供政策研擬參酌。

國防部說，因應社會人力結構變化及志願役人力招募，國軍女性人數已逐年提升，女性官士兵執行戰演訓等各項任務，均有優異表現，國防部持續培育女性官士兵向上經管發展。