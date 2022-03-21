恒春地方擬抵制軍演 國防部首祭「全動法」強勢回應

國軍在恆春半島演訓，傳地方鄉鎮認為睦鄰補償金限公共建設及活動，未直接受惠當地居民，決議要求軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年演訓。國防部首度引用「全民防衛動員準備法」回應，強調國防部依法得設立永久或暫時性的演習區域，實施演習與訓練。

國民黨立委廖婉如向行政院提出書面質詢表示，國軍每年於屏東恆春半島進行演訓，並針對民眾相關影響進行補償。但半島4鄉鎮恆春鎮、車城鄉、滿州鄉和牡丹鄉都反映，認為睦鄰補償金限公共建設及活動，無直接受惠當地居民。鄉公所近日決議要求軍方訂定符合民眾需求的適當項目，否則抵制今年的演訓。

廖婉如進一步表示，兩岸關係緊張，國軍演訓壓力提升，因此演訓也可能對當地民眾產生影響，國軍應該積極協助當地民眾受損之處。但我國國防預算有限，應該積極投入實際符合國防需求之上，不應該過度耗損於非關國防的事務，才能達成抗中保台效果。針對民眾的需求，國軍應該在原睦鄰預算內積極溝通，使經費執行更具務實性，並闡明國防的必要性與需求性，才能使軍民共好、常後一體。

國防部回應，國防部睦鄰工作要點的精神，依訓場實彈射擊及遂行油料、彈藥勤務造成所在地方影響程度，酌予捐助睦鄰經費，目的在協助促進地方發展，並非「普發」個人之補償金。

國防部表示，睦鄰經費是由受國軍訓場及油料彈藥庫影響的各鄉(鎮、市、區)公所，在符合睦鄰要點條件下提出申請，全國受影響的44鄉、鎮、市、區含外、離島均一體適用。

國防部表示，針對社會福利、生活扶助等項目，各主管機關已依「社會救法」及相關法規辦理補助，睦鄰捐助經費主要針對公益支出及專案改善等實施經費注，每年捐助經費均依實際影響程度，按睦鄰評審基準表評審後編列預算。

國防部表示，國軍為確保國家主權完整，保衛人民生命、財產安全，依「全民防衛動員準備法」第4章第27條規範，國防部得設立永久或暫時性之演習區域，實施演習與訓練。

國防部表示，國防部本「依法行政」持續編列預算改善周邊居民生活品質，減低噪音、爆震及射擊勤務對民眾的影響。