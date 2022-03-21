【重磅快評】軍方始終沒認清 造假才是自己罩門

號稱「史上最操」的14天後備軍人教召結束，就傳出現役士兵上書總統府，指稱這次參加教召的後備軍人，身上的戰鬥個裝（頭盔、戰術背心、腰帶等）都是全新品，自己當兵兩年下來，卻連裝備都還沒領齊。消息一出，立刻引發喧然大波。對此軍方發布新聞稿，強調戰鬥個裝的籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，依序換裝，預計113年完成撥發。至於今年的實驗新制教召，為了蒐集相關參數，比照戰鬥部隊，因此發放新式個裝用於驗證，並於解召後繳回，後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

軍方這番話翻成白話文就是：這次參與14天教召的後備軍人，身上所穿所用的新式裝備，是特殊待遇，同單位下批接收的新兵或教召員，不會用到。至於「113年完成撥發」，指的是現役單位（戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊），至於後備軍人的個裝，則尚待「後續納入建案籌補」。

國軍官兵個裝的新舊，最容易辨認的就是頭盔：政府遷台接受美援之後，部隊使用美製M1鋼盔；民國80年代開始出現功夫龍材質頭盔；這次教召人員所使用的，是馬政府末期研發，蔡政府上任後換發，號稱更輕，防護力更強，更符合國人頭型。105年9月，蔡總統就宣示，3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。問題是，依據國防部的最新說法，總統支票的兌現期間，從3年變成8年，要到她卸任那年才能換完。

新裝備換裝的順位，當然依序是戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，等到現役單位都換完了，再換裝暫時徵召的後備軍人。從國軍對外公開的照片與影片中也不難發現：如今第一線戰鬥部隊（步兵、砲兵、裝甲兵），基本都換裝完成，至於化學兵、工兵、通信兵等戰鬥支援兵種，乃至後勤、補給等勤務支援單位，多數還戴用舊式的功夫龍或鋼製頭盔。包括陸軍司令部的通信連，目前都還在用M1鋼盔。負責新兵接訓與後備軍人教召的新訓旅，使用的當然也還是舊式頭盔。

然而這次軍方卻刻意替14天的新制教召人員，換上比現役單位還要齊整的簇新裝備。這不禁讓人要問，新裝備難道不應該先撥給負責國家防衛第一線、每天都要穿用的現役部隊，反而先撥給偶而被動員教召的後備軍人？如此輕重緩齊次序，簡直就是不可理喻。

軍方顯然也知道理虧，刻意美其名曰「用於驗證」。問題是，現役部隊之所以添購新式個裝，當然是因為先前試用驗證後，證明比舊款好用，才會撥預算生產換發。難道戴頭盔穿背心的阿兵哥，從志願役常備人員換成較召的後備軍人，效果就會不一樣，必須重新驗證一遍？

這很難不讓人懷疑，問題還是出在官僚體系一貫的馬屁文化：因為14天教召深受國人矚目，蔡總統更要親自校閱，因此特意讓這些後備軍人的個裝，比照甚至超越現役的常備官兵。甚至在國安高層一貫將「三軍統帥視導部隊」當成走秀，總統的走位與服裝發言都要事先精準設定之下，既然從總統到國安會秘書長、國防部長，都要打扮成全套軍裝（至於此舉有無必要性，甚至與文人領軍的精神是否扞格，向來沒人重視），自然要把最好的東西呈現給長官，底下官兵當然也就跟著沾光，一併升格。

問題是，蔡總統剛上任時在軍中公開表示，當兵不應該只是「拔草刷油漆」。此話一出，頓時引起各界好評，因為「作表面功夫」向來是軍方最為人詬病的陋習。甚至於社會大眾之間流傳許多對軍方的惡感與不信任，其原因正來自於此。如果蔡總統希望進一步強化自己在國人心目中「重視國防」「改革國軍」的形象，真正需要開刀的，是打破國人對軍方粉飾太平、名實不符的印象。然而事實證明，總統似乎一度指出問題之所在，其實也只是另一個層級的漂亮話，仍然未能真正帶領軍方脫胎換骨。甚至於是為了營造自己比前任更重視國防的印象，府方與軍方更精心地安排雕琢每一個場景。問題是畫蛇添足的結果，到底是幫助總統，還是陷總統於不義呢？