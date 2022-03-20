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悼念二戰空軍先烈 我赴美受訓軍人「伊娃媽咪」曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我駐美代表處貼文，披露該處退伍軍人事務組日前悼念抗戰期間在美殉職空軍先烈。圖／取自Taiwan in the US臉書粉專
我駐美代表處貼文，披露該處退伍軍人事務組日前悼念抗戰期間在美殉職空軍先烈。圖／取自Taiwan in the US臉書粉專

我駐美代表處在「Taiwan in the US」臉書粉專貼文，披露該處退伍軍人事務組日前悼念抗戰期間在美殉職空軍先烈，赴美就任的退輔會官員倪邦臣及程國峰兩人逐一向每位烈士行最敬禮，並於墓前獻上一束鮮花。

貼文指出，代表處退伍軍人事務組組長倪邦臣及秘書程國峰，3月10日前往喬治亞州班寧堡軍人公墓，代表大使蕭美琴及退輔會主委馮世寬，悼念80年前抗戰期間，在美國受訓失事殉職、埋骨異鄉的空軍先烈。

貼文指出，陪同悼念另有亞特蘭大榮光會長王本桓、大鵬聯誼會會長喬為智；此外，長期照顧我國於班寧堡受訓學員長達40年、高齡近90歲的伊娃．愛肯女士(Eva Aiken)也參加了這次的悼念儀式。

貼文指出，倪、程兩人逐一向每位烈士行最敬禮，並於墓前獻上一束鮮花，以表達對先烈們的無限追思；倪邦臣向陪同前來悼念的僑胞表示：二戰期間我國一共派遣千餘人到美國接受飛行訓練，其中共計50餘人因天候因素、機械故障或指揮管制問題而失事殉職，因為當年的時空環境無法迎靈返國而埋骨異鄉，其中有5名烈士長眠班寧堡軍人公墓，依據墓碑碑文顯示，這批先烈均於1942年4月至6月期間殉國，距今已達80年。

倪邦臣表示，對於這些在戰場上為國犠牲奉獻的先烈，國人永誌不忘；倪邦臣也感謝亞特蘭大榮光會及大鵬聯誼會，長期以來在僑居地對中華民國的支持，無論是參與我國駐外館處的活動、與美國地方退伍軍人社團的交流、或是關懷旅居海外年邁的榮僑，榮光會及大鵬聯誼會成員總是不落人後、努力付出。

此外，一同前來悼念的愛肯女士從1980年代起，開始擔任我國派班寧堡步兵學校受訓學員的生活輔導員，40多年始終如一日，她所輔導的台灣學員總數已達數百人，許多後來都成為我國陸軍重要將領，可謂是桃李滿天下；愛肯女士笑著說，以前的學員都叫她「伊娃媽咪」，最近的學員都改口叫她「伊娃奶奶」了，但她一再強調一定會繼續照顧臺灣來的學員，直到走不動為止；愛肯今年10月將歡渡90歲生日。

陪同悼念另有亞特蘭大榮光會長王本桓、大鵬聯誼會會長喬為智等人。圖／取自Taiwan in the US臉書粉專
陪同悼念另有亞特蘭大榮光會長王本桓、大鵬聯誼會會長喬為智等人。圖／取自Taiwan in the US臉書粉專
愛肯女士（中）從1980年代起，開始擔任我國派班寧堡步兵學校受訓學員的生活輔導員，40多年始終如一日愛肯今年10月將歡渡90歲生日。圖／取自Taiwan in the US￼臉書粉專
愛肯女士（中）從1980年代起，開始擔任我國派班寧堡步兵學校受訓學員的生活輔導員，40多年始終如一日愛肯今年10月將歡渡90歲生日。圖／取自Taiwan in the US￼臉書粉專

退伍軍人 聯誼 美國

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