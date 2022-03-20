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空軍主力防空雷達增監偵殲20性能 空軍：今月6月簽約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能，但至今未簽約。記者洪哲政／攝影
TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能，但至今未簽約。記者洪哲政／攝影

空軍地面雷達等空防性能近期因外島航機迫近受到關注，主力雷達與指管系統性能升案延宕。但空軍司令部表示，延宕的空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，排除困難後已計畫在今年6月簽約；至於防空指管核心的「寰網」性能提升「寰展案」，全案確展延兩年，已要求中科院加速依約完成。

中共解放軍第5代匿蹤戰機殲20已服役，空軍戰管單位接獲參謀本部新增掌握低雷達截面積（RCS）目標的指揮管制任務，空軍因此計畫在去年起耗資14餘億元，為所屬主力防空TPS/FPS-117雷達進行性能提升，增加掌握低RCS值目標威脅的性能。

但空軍司令部向立法院報告坦承，空軍TPS/FPS-117雷達性能提升案，進度不佳。此案因美原廠提出合灼疑義，因此未執行合約簽署，現已就功能需求付條件及交裝期程等疑義與美方釐清，目前按計畫執行，預定於今年6月30日前完成合約簽署，符合建案期目標，不影響專案執行。

而對於空軍「寰網」作戰指管系統性能提升的「寰展案」，空軍司令部表示，此案於108年與中科院簽訂委製協議書，後續因中科院招商延遲、履約爭議及疫情等因素影響執行進度，全案期程展延兩年，中科院已與次合約商完成條約，將在預算與性能不變原則下，管制全案各重要節點，依約加速完成。

空軍 中科院 解放軍

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