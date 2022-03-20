空軍揭露下一代主力戰機研發 初步關鍵成果明年揭曉

空軍向立法院提出「下一代主力戰機報告」，證實中科院於108年開始執行下一代先進高性能戰機關鍵技術研發計畫，現持續掌握研發進度。

空軍司令部表示，空軍藉由華美軍事交流會議，參考國際科技發展動向，並多元蒐整一下代戰機關技術及先進器獲得的可能性，以提升空軍下一代戰機研發能量。

空軍司令部說，中科院於108年開始執行執行下一代先進高性能戰機關鍵技術研發計畫，空軍現已合該院執行相關技術研討，持續掌握研發進度。

空軍司令部表示，空軍將持續強化華美軍事交流及下一代戰機發展，除可建立與美雙方持續合作外，並推展國內各項新式武器研發作業。

據了解，軍備局107年起就以「織女星」計畫為名編列10餘億元自行研發戰機所需發動機，期程至112年為止。研發成果不明。