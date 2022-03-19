新教召砲兵登場 退役老兵樂於回營籲恢復兩年役期

陸軍八軍團今天舉辦14天教召第一場砲兵訓練，地點選在台1線台南家樂福旁空地與林地公園；這第一梯次軍階最高的是退伍兩年的少校營參謀主任宋子帆；他說，有些年輕人「只出一張嘴」，要保家衛國，義務役期應從4個月延長到2年，才能學到完整戰鬥技能。

「當兵4個月，只能說是戰鬥營」，宋子帆說，扣掉例休、新訓及軍訓，「4個月只剩2個月」，根本無法接受完整訓練。他民國88年任官、服役20年108年退伍，在南科台積電協力廠商工作，直言義務役期4個月沒有意義、應恢復過去主力2年兵役。

宋子帆認為國家兵員接受完整訓練，就算一年時間學到基本專長仍然不夠上戰場，要2年時間才能習得應對各種狀況，保家衛國「不是口號，不能只是「嘴巴愛國」。

志願役下士退役的徐健皓6年前退伍後開雞排店，日營業額7000至8000元參加教召須放棄收入；他說，面對俄烏戰爭，這次教召是國軍扭轉戰力的機會。

他說，前年他曾教召7天，對恢復軍中專長記憶蠻有幫助，他清楚當前國家的困境，未來若是國家再教召，他樂意再接受。

教召營長中校郭仲川表示，此次教召將以「態度和緩，標準一致」，嚴格地要求教召兵，訓練重點是重新磨練戰技，內容包括編制武器射擊，戰鬥教練及任務訓練等，以激發全民國防意志。