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影／新教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵 上午台南開訓

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影

14天教召南部陸軍第一梯次250多名退伍砲兵，今天到台1線仁德家樂福旁林地報到，由二○三旅砲兵營接訓；將分五組依照不同專長「按表操課」，複習「一○五榴砲」觀測、通信與「砲操」等五項基本專長，搭配5公里、7公里行軍與空包彈射擊、野外宿營，讓受訓人員回味軍中時光。

軍方二○二營站在主場地旁設點、販售期間需要的民生日用品，「行動福利車」則是輪番在各訓練場，提供相關飲食服務；有路過民眾表示，這個跟當年當年野外操課時的記憶「差很大」，當年的「小蜜蜂」不論是開著小發財車或騎摩托車，總是神出鬼沒無孔不入，隨伺在側服務國軍，現在這個只是樣板。

這次教召14天從今天起至4月1日，砲兵後備軍人報到與基本訓練場地在台南仁德區武德宮、家樂福間空地旁，以砲兵專長複習訓練為主。二○三旅所屬的陸軍八軍團邀媒體上午在報到處旁，採訪兩名軍方安排的自願役退伍人員受訪。

在軍中服役20年、退伍兩年的宋子凡支持恢復過去實施多年的徵兵制，希望年輕人不要只是嘴巴支持全民國防，卻不願意當兵。他說，現行服役四個月其實就像在參加戰鬥營，服役一年其實都還不足以勝任戰鬥任務，至少要兩年才能夠熟悉各項專業技能。

14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
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14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
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14天教召南部陸軍第一梯250多退伍砲兵，今天報到開訓。記者周宗禎／攝影
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教召 家樂福 陸軍

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