特戰兵上書總統痛陳缺乏個裝 陸軍司令部出來面對了

自稱是陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前寫信給總統民間信箱，表示缺乏戰鬥個裝，還得自購。陸軍司令部回應說，航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪用品予單位人員；針對欠撥裝備，則均完成申請，待獲撥後即配發個人使用。而全軍戰鬥個裝籌補，規劃113年完成撥發。

投書以「入伍兩年失望的士兵」為主旨，質疑「現任志願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」、

對此，陸軍司令部昨發出新聞稿表示，陸軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。至110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司令部說，今年首度實驗新制教召訓練，依常、後一致要求，為結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍司令部進一步說，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，待獲撥後即配發個人使用。

陸軍司令部表示，陸軍部隊訓練是依國防部訓令及陸軍訓練計畫大綱指導，秉實戰化思維，幹部練指揮、官兵練戰技的要求，運用組織及專業師資，按個人專長、組合、綜合訓練等程序，循序施訓，逐步提升訓練強度，以強化整體戰力。