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特戰兵寫信給總統 有怎樣三軍統帥就有怎樣國軍

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前寫信給總統民間信箱，表示「現任自願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」、「現在新兵學了什麼？只有站哨、公差、勤務、打掃別的不會了」。圖／民眾提供
陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前寫信給總統民間信箱，表示「現任自願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」、「現在新兵學了什麼？只有站哨、公差、勤務、打掃別的不會了」。圖／民眾提供

陸軍特戰一兵阿忠（化名）日前寫信給總統民間信箱，表示「現任自願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買」、「現在新兵學了什麼？只有站哨、公差、勤務、打掃別的不會了」、「我們到底拿什麼跟別人打仗？有什麼能力保衛家園？」、「有怎樣的三軍統帥就有怎樣的國軍」。

阿忠自稱是「入伍兩年失望的士兵」，日前寫信給總統，內容如下：

總統好：我為現任陸軍特戰一兵，現任自願役人員為何當兩年的兵連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員都用新的，很多東西都沒有發，都要用自己的錢去買，入伍前還在那畫大餅說什麼能存多少錢，自願役就該死什麼都要自己處理，還要被長官罵不是公發的設備，就算是發的裝備也會說破爛，我們是有在訓練的部隊有可能都新的？每天呵護那些裝備？再來就是那背心真的很爛，厚重又難用，你要國防自主我覺得很棒，台灣也有能力！或是看別的國家怎麼做。

特戰每個人都是抱持為國盡一份心力才會進來的，為什麼沒辦法留住人，長官的思想沒辦法跟現代接軌，什麼事情都給基層做，只會拍好的一面給國人看給上級看沒想過基層，我是覺得虛有其表而已啦！

我們連長就很好，很多事情都自己幫士兵扛不畏強權，處處為士兵想，還有一個是之前的副指揮官，他是真的懂特戰的長官，他在位期間很多的部內訓，每天大家都很累比現在累一百倍那種，但大家都很開心，那種向心力，才是一個團結的部隊，現在新兵學了什麼？只有站哨、公差、勤務、打掃別的不會了。

我們到底拿什麼跟別人打仗？有什麼能力保衛家園？

我是看在我們連長面子上才不會想跟長官講不然也是連長被罵，這也是一個陋習，只會刁難自己的下屬電他們，有本事長官自己讓我們服從，不要都欺負好人。

還有大兵日記真的有必要寫？真的有心事的人不想講就不會講了，因為知道講了也沒有用，輔導長也不會幫你，像是現在要行軍了，有一個選拔剛好卡到請輔導長幫我問營長可不可以請假，他的回覆是，營長最近心情不好等連長回來再請他幫你問，時間點都過了營長當然不同意。

如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥就有怎樣的國軍。

特戰 國軍 教召

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