擴大軍事訓練打造公民軍隊？ 蘇貞昌：部隊不是旅行團

民進黨立委何志偉今於立法院質詢時倡議，超過36歲的除役者，若自願可參與軍事訓練，成為公民軍隊種子。行政院長蘇貞昌先回應，「部隊不是旅行團」，訓練有一定嚴謹要求，應尊重國防部，不過他也表示，人民若有意願報國，國防部可以往這方面研擬，「大家一起保家衛國是好的」。

何志偉今質詢時點出民防人力老化問題，並拿出「我何志偉願意回部隊」看板，詢問國防部長邱國正，是否考慮讓部分民防人力接受軍事訓練？

邱國正表示，教召有年齡層規定，常備役也有分層階級，優先把規定內的人做訓練，「如果委員有意願，當然是樂見」，但他也強調，不管什麼年齡層、職業，要先敘明，「要加入要全程，不是說加入兩天也算加入」。

何志偉進一步詢問，蘇貞昌院長曾說拿掃把也要拚到底，這是公民意志展現，很多超過36歲除役年齡者，到50、60歲都很強大，是否可讓36歲以上自願參加軍事訓練者，成為公民軍隊種子。

邱國正回應，他第一次聽到公民軍隊的名詞，民防工作有民防工作的範疇，不能馬上答覆或承諾，無法打包票，他也提到，義務役、常備役規定到36歲就除役，有意願者重新接受訓練者要再另開闢研討，現在教召都是退伍8年以內，不過志願役中士退伍，除役年齡可以到50歲以上。

邱國正並表示，替代役沒有加入軍事訓練範疇，以後可以討論，目前規畫是如何把教召工作做更好，讓大家有公平性，若以36歲界定會混淆，因為這是針對義務役，志願役是看階級，士官退伍後到50歲還沒有除役，都可以叫回來。

對於國際社會開始討論「公民軍隊」，如何增加國民準備、意識？蘇貞昌回應，「兵者，國之大事，死生之地不可不察，部隊不是旅行團」，看到專制國家侵略鄰國，全體國民保家衛國意志提高，值得肯定，但部隊訓練有一定嚴謹要求，應該尊重國防部，進行整體長期、嚴謹的規畫。

蘇貞昌也說，「人民有意願參加報國，都希望大家一起來，國防部可以往這方面研擬，大家都可以接納，大家一起保家衛國是好的」。