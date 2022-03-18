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神鷹三號軍購遭美拒 國防部坦承涉最終評估供售不定

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
MH-60R反潛直升機。圖/美國海軍官網
MH-60R反潛直升機。圖/美國海軍官網

本報披露海軍「神鷹3號」軍購案，遭美以不符不對稱戰力原則否決我進一步發出邀價書，國防部今(18)日發出新聞稿表示，此案已完成國內建案程序並編列於年度預算，但美是否同意供售，涉及雙方最終評估與洽商結果。

近日傳出美國國務院已函告國防部否決我國對12架MH-60R海鷹（Sea Hawk）反潛直升機軍購案發出邀價書。國防部長邱國正上午受訪表示，對美軍購都有一定流程，不管美方同意與否，國防部都會被告知，但外傳的相關訊息未接獲美方通知。

但國防部下午進一步發出新聞稿表示，「神鷹3號」案已完成國內建案程序並編列於年度預算，但是否同意供售，涉及雙方最終評估與洽商結果。國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全的重視與承諾，是維持區域穩定的重要力量。

國防部表示，面對中共軍力快速增長及對我威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新與不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想的武器裝備，以有效遂行「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，自今年度起執行的海空戰力提升特別預算，即為國軍建構不對稱戰力的決心的最佳例證。

國防部説，近來發生的「俄烏戰爭」，國防部不斷關注研析，並汲取經驗與教訓，作為建軍規劃的參考，除了考量義務役役期延長及教召與全民防衛動員改革，對於軍事投資優序，也透過模式模擬進行全方位盤點。

國防部表示，國防戰力整備攸關臺海與區域安全的穩定，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最新武器裝備，精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。

國防部 國軍 美國 邱國正

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