最硬教召解召 軍方：裝備清點無遺損 沒人需要賠償

為期14天的史上最硬教召今天下午4點在桃園市蘆竹區營地解召，陸軍六軍團政戰主任陳中吉少將受訪指出，期間有召員身體不適在所難免，以行軍腳扭傷、起水泡較多，經清點所有裝備確認沒有損壞遺失，無人需要賠償，顯見召員都深具榮譽心愛惜裝備。

陳中吉說，這次400多位教召員，過程克服天氣因素等盡可能模擬戰場情況，讓召員熟悉武器完成扎實訓練，也有很多可以精進地方後續檢討，但期間難免有人會身體不適，不過絕大部分士氣都很高昂。

陳中吉指出，這次行軍訓練中有人腳底起水泡、扭傷，但途中也有很多居民、小孩替國軍加油，讓召員榮譽感油然而生，彼此相互鼓勵完成任務。

有媒體問到，未來是否有計畫將國軍召募放入教召項目，陳中吉說，招募、教召過程中，因為志願役幹部和召員朝夕相處，也針對現行規定或戰鬥、生活狀況說明，與其由招募員說明，不如讓召員親身體驗，了解現在軍人負擔的責任。