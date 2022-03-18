聽新聞
test
0:00 / 0:00
最硬教召解召 軍方：裝備清點無遺損 沒人需要賠償
為期14天的史上最硬教召今天下午4點在桃園市蘆竹區營地解召，陸軍六軍團政戰主任陳中吉少將受訪指出，期間有召員身體不適在所難免，以行軍腳扭傷、起水泡較多，經清點所有裝備確認沒有損壞遺失，無人需要賠償，顯見召員都深具榮譽心愛惜裝備。
陳中吉說，這次400多位教召員，過程克服天氣因素等盡可能模擬戰場情況，讓召員熟悉武器完成扎實訓練，也有很多可以精進地方後續檢討，但期間難免有人會身體不適，不過絕大部分士氣都很高昂。
陳中吉指出，這次行軍訓練中有人腳底起水泡、扭傷，但途中也有很多居民、小孩替國軍加油，讓召員榮譽感油然而生，彼此相互鼓勵完成任務。
有媒體問到，未來是否有計畫將國軍召募放入教召項目，陳中吉說，招募、教召過程中，因為志願役幹部和召員朝夕相處，也針對現行規定或戰鬥、生活狀況說明，與其由招募員說明，不如讓召員親身體驗，了解現在軍人負擔的責任。
媒體也問，關於這次教召裝備是否充足，有無人搞丟需要賠償？陳中吉表示，這次的裝備都是充足的，後續現役部隊也為逐步充實。而教召前幹部發裝備時都有再三叮嚀，加上內部的管理並無任何遺失損壞需要賠償，也就是說大家都很愛惜裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言