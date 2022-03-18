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最硬教召14天解召 女友到場迎接擁抱笑稱：有暫時自由

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
黃先生解召後女友親自來接送也給他一個擁抱。記者曾健祐／攝影
黃先生解召後女友親自來接送也給他一個擁抱。記者曾健祐／攝影

陸軍六軍團206旅第3營3月5日起試辦14天「最硬教召」，包括實彈射擊、野外宿營及長達22公里行軍等，今天最後1天訓練下午在桃園市蘆竹區營地解召，下午4點統一解散，有召員的女友特地前來迎接，被問到會不會覺得14天太久，她則笑說得到「暫時的自由」，但也給男友一個擁抱。

最硬教召今邁入最後一天，上下午課程有綜合座談、裝備保養最後收繳，在下午4點統一解召，鐵柵欄一開多輛中型戰術輪車將召員分批載往附近捷運站，不少人面帶笑容，伸手向協助教召的志願役幹部道別，也有部分人步行直接離去。

這次參與教召的黃先生說，教召雖然稍微有點累，但14天過得很充實，比起之前當兵學到很多專長，今天看到女朋友來接他很開心。

黃的女友也說，不會覺得男友教召14天太久，笑說自己有「暫時的自由」，加上自己平常要工作，晚上也沒有天天和男友通電話，也不會擔心對方太累，今天剛好是休假才來接他。

另有召員也分享，14天教召在靶場射擊印象最深刻，跟之前當兵訓練也很類似，但也坦言希望下次不要再抽到他。

教召 桃園 志願役

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