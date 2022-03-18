陸軍206旅執行新制教召駐蘆竹兩周 救助當地長者獲好評

陸軍步兵第206旅步3營執行新制教育召集任務，進駐在桃園蘆竹大古山區兩週，部隊今（18）日完訓解召。日前部隊深夜在駐地附近救助摔落溝渠呼救的長者，在地方上留下好評。

第3作戰區今天表示，206旅部隊16日晚間於營部連駐地山腳協會附近，發現有長者摔落水溝，醫勤士柯力文上士聽聞呼救聲後，毫不猶疑地跳下滿是泥濘的溝渠，協力將長者救出，協助傷口消毒，完成初步清創包紮，營輔導長張成佳少校獲報後，即上前安撫長者情緒，且擔心傷患衣服遭水浸濕受寒，提供自身外套給其禦寒，最後偕同前來巡邏的員警通報家屬、送醫治療。

柯力文表示，因應此次教召結合作戰需求及戰術位置執行訓練，因此多了許多與居民交流互動的機會，很榮幸能在民眾需要時，及時伸出援手，發揮所學與專業，提供醫療救護，而他深信每位同袍都跟自己一樣，因為有平日扎實訓練，能冷靜判斷應處，且樂意發揮一己之力，將愛的力量傳遞出去。