聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍206旅執行新制教召駐蘆竹兩周 救助當地長者獲好評
陸軍步兵第206旅步3營執行新制教育召集任務，進駐在桃園蘆竹大古山區兩週，部隊今（18）日完訓解召。日前部隊深夜在駐地附近救助摔落溝渠呼救的長者，在地方上留下好評。
第3作戰區今天表示，206旅部隊16日晚間於營部連駐地山腳協會附近，發現有長者摔落水溝，醫勤士柯力文上士聽聞呼救聲後，毫不猶疑地跳下滿是泥濘的溝渠，協力將長者救出，協助傷口消毒，完成初步清創包紮，營輔導長張成佳少校獲報後，即上前安撫長者情緒，且擔心傷患衣服遭水浸濕受寒，提供自身外套給其禦寒，最後偕同前來巡邏的員警通報家屬、送醫治療。
柯力文表示，因應此次教召結合作戰需求及戰術位置執行訓練，因此多了許多與居民交流互動的機會，很榮幸能在民眾需要時，及時伸出援手，發揮所學與專業，提供醫療救護，而他深信每位同袍都跟自己一樣，因為有平日扎實訓練，能冷靜判斷應處，且樂意發揮一己之力，將愛的力量傳遞出去。
而隨著教召任務進入尾聲，第3作戰區指揮官鍾樹明中將今（18）日也親赴召訓場地慰勉單位幹部與後備軍人辛勞，並表揚兩位的善行義舉，勉勵所屬持續抱持「軍民一家」精神，在工作崗位上持續戮力以赴，成為守護家園、安定社會的堅定力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言