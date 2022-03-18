「美軍人1天射擊量勝國軍1年」 邱臣遠：教召增實彈射擊

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團今天舉行「自己國家自己救，國防改革要啟動」記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨團今天舉行「自己國家自己救，國防改革要啟動」記者會。圖／民眾黨團提供

台灣民眾黨立院黨團今天呼籲，新式教召改革應增加實彈射擊頻率與強度，也同步增加戰場情境對抗訓練。民眾黨團總召邱臣遠表示，目前新式教召只做45發的步槍實彈訓練，這與美國新兵訓練每次打10個彈夾（300發）的訓練量，實在相差太多。即使職業軍人一年也僅配276發子彈的射擊訓練，美軍一天射擊的數量比國軍職業軍人一年還多，國防部應該重視這個問題。

邱臣遠指出，針對教召應逐梯次檢討訓練項目實用性、增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練等，並將新式教召納入未來整體防衛構想。

民眾黨立委張其祿表示，幻象2000戰機日前墜機，引發幻象機升級與汰除討論。空軍三型主力戰機當中。幻象機操作成本最昂貴，是F-16的3倍有餘，妥善率卻最低，若要大修必須送回法國原廠，也是唯一未執行升級案的戰機。

張其祿呼籲，國防部除了要釐清幻象2000戰機失事原因外，未來是否對幻象戰機執行中壽性能提升（MLU），還是會逐步退役？後續有無接續替代機種規畫？對於升級還是除役更要早該規畫及提出對策，並納入未來的整體防衛構想架構當中。

幻象戰機 教召 台灣民眾黨

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