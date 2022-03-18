美否決我海鷹直升機軍購？ 邱國正：未接獲美方通知

我國對美持續軍購，但近日傳出美國國務院已否決我國12架MH-60R海鷹（Sea Hawk）反潛直升機軍購案。國防部長邱國正上午受訪表示，對美軍購都有一定流程，不管美方同意與否，國防部都會被告知，但外傳的相關訊息未接獲美方通知。

「現在按程序在走，目前為止沒有接到任何通知」。邱國正說，既然當初評估，做預算編列採購，那就一定有依據，其他有任何意外原因，也會做調整的轉圜，沒有中途走一半撤案；有結果自然會公告出來，因為要爭取國會同意。

至於軍購原則，邱國正表示，現在不管是研發或採購，都朝不對稱作戰思維，要以弱擊強，連同海空戰力提升特別預算，也都朝這方面發展。

共機頻繁侵擾我西南空域防空識別區，國防部是否公布「即時軍事動態」？邱國正說，國軍公布空、海任一敵情，如果影響很大，會做一個拿捏、適切的公布，不會動不動這邊來艘船、來架飛機就馬上公布，搞得大家人心惶惶。