【即時短評】神鷹三號軍購遭美踢退 我們最該擔憂這件事

我方編妥預算並三讀的「神鷹三號」軍購案，遭美以「不符不對稱戰力」原則峻拒，讓人憂心美方在川普時代允諾出售或協助我國的關鍵軍備及技術，如「潛艦國造」戰系整合案等，會否連帶因這個趨勢遭到波及。

外交部長吳釗燮甫宣布美國將軍售台灣，但據美軍備業界證稱，美國國務院已於日前正式致函國防部，否決台灣「神鷹三號」計畫準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的邀價書，全案待高層議決，在國防部內恐面臨撤案。全案含彈藥高達340餘億元。

對美軍購考量，對我國而言純粹是軍事防務上的需求，但對美國政府而言，則須交集反應其對區域情勢的測度，台美軍售是兩者取其平衡的產物，台灣最想獲得的軍事裝備被美國的政治考量掣肘屢見不鮮。

過去我軍購在第一階段「投資建案」時，會對美國政府提出「需求信函」（Letter of Request，LOR），申請「報價及供售可行性資料(P&A)」，但近年都採取「粗估報價」（ROM），國防部對美取得行政院、立法院都認可的資料後，即據以編列預算案，向美提出邀價書（L0R for LOA)。

台灣過去有對美送出邀價書遭拒，造成軍購中斷的案例。如二零零七年扁政府時期計畫對美採購F-16C/D戰機，當時國防部聲稱我方至少二度向美國國防部送出LOR，卻都遭到美方拒收，導致軍售流程中斷，但當時民進黨陳水扁政府執政下的國防部，卻仍連編三年預算案示外，馬政府執政後才揭露此事，軍方稱是當時台美關係低潮所致。

而今日「神鷹三號」案的樣態，是我國編列預算並經三讀後的軍購案，「提前」遭美要求我不要發出第二階段的邀價書 (LoR for LOA)，美方理由是「不符合不對稱作戰戰力原則」，去年下旬即向我國安單位周知，表示將檢討售我載台軍備的政策。但政府也未調整預算案，照樣編列並通過三讀，幾乎是當年的翻版。

建軍所需軍購建案都會經各軍種與美軍工作性質會議研討，甚至經高層赴美向美國防部確認後，返國決定對美軍購品項。我國一線臨敵，在中國大陸軍力威脅下，自然有深刻體認，但近年我與美有多次意見衝突，甚至有我以戰備急需名義對美採購軍備，遭到美技術問題延宕。

如美近年指摘我後備戰力形同虛設，國防部一度反對，官員在立法院公開表示「不是什麼事都要聽美國人的」，但後來在壓力下從善如流，編列近百億預算投入後備部裝備改善、增編後備旅；而如前參謀總長嚴德發一百零五年訪美返台後，以「戰備急需」為由，建案採購拖式II無線型反裝甲飛彈與人攜式刺針防空飛彈，但兩案預算已支出至今卻未獲裝，「戰備急需」成空談。

如今美以不符「不對稱作戰」原則壓下「神鷹三號」案，呈現美國政府因應對區域情勢甚至兩岸關係的考量所作轉變，美台軍售原本就處於且戰且走的狀況，我國想買的和美國想賣的，大多走不上一條路，或不值大驚小怪。但要注意的是，我國還有關鍵「載台」性質的軍備在美方手上，號稱多國合作的「潛艦國造」，戰系整合最後階段須由美方出手，尤其與美合作的劍龍級潛艦戰系性能提升案延宕多年，當下是不是就是受到美方阻滯，我方應透過政軍溝通立即弄清美方態度，管控風險、預作因應。