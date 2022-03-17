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首波新制教召明結訓解召 後備軍人喊佩服保國烏克蘭人

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍第6軍團步兵第206旅接受新制教召的後備軍人盛傑表示，「自己的國家一定要靠自己守護」。圖／軍聞社
陸軍第6軍團步兵第206旅接受新制教召的後備軍人盛傑表示，「自己的國家一定要靠自己守護」。圖／軍聞社

陸軍第6軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日進行第13天課程，部隊明日將完成訓練解召。軍媒報導，在桃園蘆竹參訓的後備軍人盛傑表示，在俄烏戰爭正在發生的時刻接受新制教召訓練任務，更讓人了解自己是為何而戰、為誰而戰，尤其看到烏克蘭的國人都能挺身而出為了保衛國家而奮戰，英勇的行為令人佩服，也讓人明白，「自己的國家一定要靠自己守護」。

軍聞社報導，在蘆竹地區實訓的步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」課程，今天繼續實施戰備演練科目，部分後備軍人首先利用圓鍬、十字鎬構築單人及雙人散兵坑，另一部分人員演練進入陣地動作，在反覆演練中培養默契，快速抵達戰術位置實施警戒。演練課目中人員彼此交互掩護，快速進入各守備區域位置，對四周警戒。

後備軍人二兵盛傑表示，在俄烏戰爭正在發生的時刻接受新制教召訓練任務，更讓人了解自己是為何而戰、為誰而戰，尤其，看到烏克蘭的國人都能挺身而出為了保衛國家而奮戰，英勇的行為令人佩服，也讓人明白，「自己的國家一定要靠自己守護」。

首波新制14天教召即將於明（17）日完成訓練，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅步3營將解召，陸軍司令部參謀長章元勳上午在立法院表示，這個教召營成員有軍事訓練役也有志願役退役者，前者居多，參訓的後備軍人未來若接受第二次教召，將盡量在原單位且原地實施。

教召 軍人 俄烏戰爭

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