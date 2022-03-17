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幻象戰機失事導因空地人為因素？ 空軍說話了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍幻象戰機。圖／本報資料照
空軍幻象戰機。圖／本報資料照

空軍初步定調日前失事墜海幻象戰機肇因為機械因素，但有媒體披露飛官當時在空中通報戰機座艙內有故障燈亮起後，一則未通報須急落地，二則地面戰管也未導引戰機到最近可降落基地，導致發動機無法提供足夠動力，飛官必須跳傘逃生。空軍司令部今天表示，目前全案仍在調查，籲請各界尊重專業，切勿任意揣測。

空軍2聯隊一架由41作戰分隊長黃重凱所駕駛的幻象2000-5型戰機，14日執行戰備任務返航時因機械故障，在台東志航基地南面10浬處跳傘，獲救後並無大礙，空軍將此飛安事故定調為「機械故障」。

媒體接獲爆料指稱，事故中飛官在返航時遇到滑油警告燈亮，曾通報戰管有故障燈亮起，但並未通報必須緊急落地，通報當時戰機的備降場有距離63浬的台南基地、88浬的台東志航基地可選擇，地面戰管卻未依循緊急情況時以最近備降場優先原則，捨棄較近的台南基地，而引導戰機至航程多出25浬、約46公里的志航基地，又因引導至基地南面時遇上其它航情再度耽誤，最終才導致發動機無法提供足夠動力而必須跳傘逃生。

報導指當時戰機失事前確實在執行攔截並辨識14日出現在恆春外海高度9800呎、疑似為解放軍無人飛行載具的不明機。

報導指稱，近日空軍督察長柳惠千頻繁巡視各基地，進行「0314專案模擬機督導」，至空軍1、3、4聯隊督導空軍IDF經國號與F-16戰機的模擬機緊急程序演練，並考核飛行員在遇到故障時向戰管「宣告進入緊急落地程序」的時機。

對此，空軍司令部今日發出新聞稿表示，飛行員在空中遭遇不正常情況，需在極短時間內考量座艙資訊、機械情況、地理環境、機場設施及天候等各項複雜因素，依其本職學識，作出最適切判斷，並立即依程序處置。本案同仁於飛機無可挽回時，正確彈射生還，降低最大傷害，飛行員已盡最大努力，應予肯定。

空軍司令部進一步表示，空軍已成立專案調查小組，並請運安會、民航局及民間專家學者協助，以發掘實況。目前全案仍在調查，籲請各界尊重專業，切勿任意揣測，空軍將持續提升飛安係數，確維空軍戰力。

空軍 幻象戰機

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