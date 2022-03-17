獨／幻象故障返航未報急 疑捨近求遠致跳傘逃生

空軍2聯隊一架由飛官黃重凱所駕駛的幻象2000-5型機(編號2017)，14日執行戰備任務返航時因機械故障，在台東志航基地南面10浬處跳傘。獲救後並無大礙，目前在國軍新竹醫院做深度檢查，確認身體適航後即可返回作戰序列。

空軍將此飛安事故定調為「機械故障」，在14日的事故記者會，空軍亦稱飛官跳傘是「充分準備」，並在處置上是「最好的示範」。在近2年空軍5次事故，折損13條性命其中包含1位參謀總長後，本次事故飛行員的生還，無疑是讓每次聽到戰機失事就為之譁然的軍方與大眾，難得能鬆一口氣。

不過就在彈射椅廠商聯繫空軍，希望致贈具有慰問、鼓勵意義的彈射生還證書與彈射領帶俱樂部予黃姓飛官，卻被空軍以「官方不介入」的理由婉拒。記者接獲知情人士指出，這次幻象戰機的程序處置出現瑕疵，同時也間接證實了本次幻象戰機執行的任務，就是攔截並辨識14日出現在恆春外海高度9800呎，疑似為解放軍無人飛行載具的不明機。

知情人士向記者敘述，近日空軍督察長柳惠千頻繁巡視各基地，進行「0314專案模擬機督導」，至空軍1、3、4聯隊督導空軍IDF經國號與F-16戰機的模擬機緊急程序演練，並考核飛行員在遇到故障時向戰管「宣告進入緊急落地程序」的時機。其來由為本次失事飛行員在返航時遇到滑油警告燈亮，雖通報戰管有故障燈顯示，但並未通報必須緊急落地。以至於通報當時在備降場台南基地僅63浬，台東志航基地為88浬的情況下(屏東、岡山基地為54浬但維修較不便)，戰管卻未以緊急情況時以最近備降場優先原則，捨棄較近的台南基地，而引導至航程多出25浬(46公里)的志航基地，又引導至基地南面時遇上其它航情再度耽誤，最終發動機無法提供足夠動力而必須跳傘逃生。

在14日記者會上，空軍督察長柳惠千表示，飛機有「呼叫故障」，並採「直線返場方式」。但對照知情者提供的資訊，可推導出呼叫時的位置，正為日前被航迷側錄，民航局高雄近場台所喊話驅離不明機的位置。以航空器遇緊急情況時必須「就近降落」的原則，縱使25浬對於戰鬥機平時是極短距離，但在無動力(或低動力)的情況，每多一浬距離都會增加事故的風險。知情人士亦對記者表示，本次事故飛行員跳傘生還是不幸中的大幸，但跳傘的結果對照事故本身的處置，並非是「最好的選擇」，至於箇中因素，仍需空軍深入調查。