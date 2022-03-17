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【重磅快評】吳釗燮國防部長上身 外交當副業？

聯合報 / 主筆室
外交部長吳釗燮在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。記者潘俊宏／攝影
外交部長吳釗燮在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。記者潘俊宏／攝影

外交部長吳釗燮在立法院答詢時透露，美國接下來還會有對台的軍售宣布。

這個場景，既自然又錯亂。讓人覺得理所當然的是，俄烏戰爭衝擊台海情勢，美國如果宣布新一波對台軍售，作為「堅若磐石」的保證，絕不令人意外。何況我方已編列相關預算，美方雖尚未宣布，但接下來宣布也很順理成章。

讓人感到錯亂的是，吳釗燮以外交部長身分，變身為宣布軍購的國防部長，而且還是在美國未作任何表示前，就率先替美國宣布對台軍售！有軍售，外長先搶功！而國防部還必須出面緩頰說，吳釗燮沒有洩密問題。

其實美台軍售，通常在美方未宣布前，我國防部一向低調，更不會證實未正式公布的軍售項目。這當然是因為軍售敏感，避免節外生枝，或因無謂生波而阻礙軍售進行，甚至可能影響軍備整備。

不過，吳釗燮對外長職務興味索然，卻對跨界扮演國防部長的角色興致勃勃；隨時國防部長上身，就我武維揚，或者好戰挑釁，或者大談台海防衛。譬如對於外傳俄羅斯聯邦安全局研判習近平今秋攻台，吳釗燮說，我們要做好自我防衛的準備，而美國也會有提供足夠武器、區域部署武力等挺台具體作為。

二月下旬俄羅斯入侵烏克蘭前夕，吳釗燮也與美國前國防部長艾斯培視訊對談，討論俄烏情勢緊張下，中國是否武力犯台等問題。吳釗燮批評中國軍事動作不斷，台灣不想成為兩岸衝突的挑釁者，但會做好準備，持續發展不對稱戰力，提升自我防衛能力。他還感謝美國對台軍售的支持。

吳釗燮角色錯亂，本職荒疏，斷交已經一拖拉庫，業務還是一問三不知。只想著外館正名台灣，沒想過到烏克蘭拓點設處。甚至俄烏戰爭已經打得很慘烈，蔡政府譴責俄羅斯、援助烏克蘭也喊得很大聲，但烏克蘭業務屬外交部哪一司哪一科，不知道；烏克蘭和俄羅斯留台學生多少人，不知道！

蔡政府有個一直想改國名的總統，可以把國名從「這個國家」改到「中華民國台灣」；有個習慣罵街，高度和格局都只和「街頭小混混」一般的閣揆；有個成天在「停電動物園」裡抓鳥捕松鼠曬猴屁股的經濟部長；還有個出賣農民開放萊豬核食，又想侵吞農漁會的農委會主委；再有個幾乎把國防當本業、外交當副業的外交部長，真的沒什麼好奇怪！

軍售 吳釗燮 美國 國防部

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