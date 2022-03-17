新制教召257旅數十召員頂烈日 工業區行軍7公里

教育召集訓練14天新制上路後，陸軍第十軍團步兵第257旅辦理中部地區首梯次訓練，今邁入第6天課程，上午烈日當頭，步四營約80名官兵7公里行軍，巧遇大埔美幼兒園學生在路邊，替阿兵哥加油打氣，官兵也熱情揮手回應。

今新式教召第6天課程，257旅步四營分梯次實施7公里行軍訓練，同時操作營戰備任務綜合演練，由集結地區行軍至靶場，連長下達「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」、「遭遇毒氣」及「砲擊」等狀況處置。

257旅上士班長賴建維說明，第1站訓練前鋒部隊遭遇敵軍所做處置；第2站小部隊襲擾時訓練部隊後衛、前衛遭遇部隊時作為；第3站訓連召員使用防毒面具和快速移動；第4戰訓練召員遇砲擊時，避免身體受損。

部隊延大埔美工業區行軍，巧遇園區內大埔美幼兒園教師帶著十數名小班幼童，站在路口替阿兵哥加油打氣，官兵們也熱情揮手回應。幼兒園鄭姓教師說，看到國軍弟兄不畏烈日受訓令人感動，「阿兵哥在小朋友心中是正義化身」。

此次新制教召中部場次，官階最大的召員、少校副營長李仁杰成焦點，他說自己已經退伍4年，首次被教召，回到部隊感覺些許興奮，這幾天的訓練感覺很充實且活潑，相信此次訓練對整體召員實力都能提升。

陸軍第十軍團指出，教育召集課程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導辦理，單位於嘉義地區靶場執行射擊訓練，同時就地實施戰術行軍，採循序漸進方式調整行軍距離，區分5公里、7公里及10公里之距離，逐次增加訓練強度。