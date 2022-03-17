國防部資規司遭控廠商認證涉弊 柏鴻輝：已將人調職

民進黨立委王定宇今天在立法院連爆國防部辦理參與國防標案業務有弊，資規司一名辦理國防廠商認證的吳姓前士官長遭具函檢舉，「要人家付200、100萬元」，並透過在高級將領身邊工作的女友控制認證。國防部副部長柏鴻輝回應表示，「是有這個事實」，已將人調職，有任何證據就辦到哪裡，若有人謀不臧，就送檢調，絕不寬怠。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5項草案，柏鴻輝率官員列席備詢。王定宇質詢表示，國防產業認證，第三方機制若排除公法人，要授權民間作，他堅決反對。他說他原有十餘案要披露，但今天先提出3個軍中「樣態」，提醒國防部。

他表示，近期媒體曾揭露系控整流器有弊，按規格此案在台原只有1家在台代理供貨，但有其他廠商到大陸買假貨支應，此案一案雙弊，買假貨者固然有弊，但中科院設計規格時寫到只有一家能供應，也屬弊端。

王定宇進一步說，慧龍專案研發國造無人遙控潛艦，4年前中科院邀人家產學合作，須有試製品，有能力才能承包，但此案卻被中科院前員工、學長出去開公司標走，此人根本沒有參與也沒有試製品。中科院長張忠誠表示，此案他不了解，他要回去查一下。

王定宇並表示，國防產業展條例中，合格廠商有甲乙丙級認證，由採購端培養供應鏈，基本精神就是認證，制定遊戲規則，根據中科院制定執行海空戰力提升計畫特別預算一定金額以上採購辦法第8條，以及國防產業發展條例第4條裡面所提的叫做資格認證，是重中之重，但若所託非人，絕對出事。他指出，有數家廠商具名檢舉，國防部資源規劃司裡承辦認證業務的吳姓人員，以前是士官長，要人家付200、100萬元，付了錢，要送件就送件，不送件就不要，而其女友也是退役士官，在某高級將領辦公室服務，透過她控制認證，遭具函檢舉。

王定宇說，國防部回應他說此案經初步調查「查無實據」，立委質疑此案怎可內部調查，應移送廉政署或檢調，有沒有金流？還是其女友在上面有人就不查？要求資規司必須會同檢調調查。

柏鴻輝表示，第三方認證與人謀不臧的問題，第三案（資規司案）「是有這個事實」，已將人調職，有任何證據就辦到哪裡，若有人謀不臧，就送檢調，絕不寬怠。