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我爭取美軍售AGM-158飛彈 學者：可達中部戰區以西

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國防安全研究院軍事戰略暨產業研究所所長蘇紫雲。記者吳亮賢／攝影
國防安全研究院軍事戰略暨產業研究所所長蘇紫雲。記者吳亮賢／攝影

對於立委關切我國對美爭取AGM-158聯合空對地飛彈，國防部副部長柏鴻輝表示仍在進行中，「還沒破局」。國防安全研究院軍事戰略暨產業研究所所長蘇紫雲今表示，AGM-158飛彈讓台灣更有機會「以小博大」，行程可達中部戰區以西的軍事目標。

蘇紫雲指出，AGM-158飛彈是很不錯的打擊武器，用在防衛用途的話，對敵方有很好的拒止效果，可打亂敵人作戰節奏，對台灣而言，走不對稱作戰方式非常重要，他也提到，台灣不是文青式的夜郎自大，因相對資源有限，有需要把國防預算提高到合理規模，大約4800億元。

對於AGM-158飛彈效用，蘇紫雲表示，2018年之後，美國空軍從關島到印度洋、夏威夷、加州間來回穿梭飛行時，搭載該飛彈便是為了壓制中共艦隊可能威脅，包括台灣北邊、南邊海峽及中國東海的波動。

至於若台灣布建AGM-158飛彈，可攻擊到中國哪些區域？蘇紫雲說，不假設特定對象，只是假設一個飛行器的行程的話，大概可以到中部戰區以西，全都是軍事目標，因為依照國際法不能打擊民生目標，範圍包括二線機場、雷達還有一些部隊的集中點。

飛彈 空軍 機場

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