航特部造成「歸仁沙城」現象 國防部允研議搬遷可能性

位於台南歸仁的陸軍航特部，每日有60至70架次各型戰鬥、訓練直升機起降，對地方形成噪音與禁限建問題，國民黨立委陳以信今天表示，當地因此長年發展受限制，遭謔稱為「歸仁沙城」，他要求國防部應研議歸仁航特部遷移的可行性，並作初步規劃、提出說明。國防部副部長柏鴻輝表示，機場搬遷不是這麼容易，且地方發展固然重要，但國防也重要，但他允諾加以研議。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5項草案，柏鴻輝率官員列席備詢。陳以信質詢表示，台南歸仁是他的故鄉，陸軍位於台南歸仁的航特部與飛行訓練中心，日據時期是規劃作飛行場，當年美軍轟炸台南機場，日軍大此在此建設替代機場，維護台南機場，但國民政府後未再作其他規劃，延用至今，作為航特部與直升機訓練基地。

陳以信說，當地現在每日有60-70架次直升機起降，從訓練機到最新的阿帕契攻擊直升機都在此訓練，延伸對地方有噪音問題，連年有噪音補助，「以前送電風扇加氣密窗」，現在每年有數百元補助，其實於事無補；其次，因直升機高密度訓練所需，當地長期有禁限建，造成當地長年來的發展限制，荒涼的程度甚至被謔稱為「歸仁沙城」。

陳以信說，但歸仁現在已是高鐵站址，也設有高科技特區，包括中研院南部院區、工研院科研中心與眾多商城與會館中心等，在直升機訓練空域下，都是人潮聚集處，衍生安全與發展問題。航特部在現址有90餘公頃，已有70、80年了，有其沿革，但對照現發展，是不是還這麼適合？而國軍在國道3號以東、86快速道路以北與新化有一大塊土地，他也考察過湯山營區、虎山靶場，有沒有可能請國防部研議歸仁航特部遷移的可行性，並作初步規劃、提出說明。

柏鴻輝回應表示，機場限制條件非常多，要找一個適合場域，最簡單的風向問題，直升機也面臨這個問題，機場搬遷不是這麼容易；而地方發展固然重要，但國防也重要。

陳以信說，國防部講的是抽象問題，但有無替代性方案，需要研究。歸仁機場過去興建是用來供日本零式戰鬥機起降所需，與國軍需要的直升機機場標準並不同，建議國防部應作研究，結果是開放的。柏鴻輝允諾研究。