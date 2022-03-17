我幻象戰機妥善率高於全球平均 國防部否認曾有出售計畫

立委關切空軍幻象戰機妥善率，國防部副部長柏鴻輝今天表示，全世界對妥善率標準不一，空軍幻象戰機妥善率約6成，已高於全球平均值以上，且台灣因戰備壓力必須保持這項數據。他否認我國曾有出售幻象戰機的計畫。

空軍新竹基地編號2017幻象戰機14日在台東外海失事，飛官41作戰隊分隊長黃重凱中校跳傘獲救，空軍初步判斷為機械故障，確切肇因仍待打撈機體、訪談飛行官後才能釐清，而空軍已定位主要機體位置，委託打撈公司計畫月底海象平穩後執行打撈。

立法院外交及國防委員會今日審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。無黨籍立委林昶佐質詢關切幻象機隊老舊及妥善率的問題。

柏源輝表示，飛機使用年限從採購時就開始計算，每一種飛機運用方式也不一樣，例如長時間制空作戰機，使用年限就會因此而改變，又或是對海作戰機，也會有差別；國軍從獲得裝備開始到除役年限，都在建軍規劃以及空軍整體後勤規劃中。

對於幻象戰機的妥善率，柏鴻輝指出，全世界對於妥善率的標準不太一樣，而台灣幻象戰機的6成妥善率高於全球平均值以上，因為台灣的戰備壓力必須要保持這樣的妥善率。他也否認我國過去有出售幻象戰機的打算，「出售戰機須由原產國同意」。

國民黨立委吳斯懷質詢則關切飛行員不足的空軍座艙比數據；柏鴻輝表示，此事攸關戰力無法公布座艙比，但可保證能滿足台海任務。

至於民進黨立委趙天麟所提是否以其他戰機替代幻象戰機，柏鴻輝指出，所有機種都有使用年限，從採購到除役，持續進行各個不同階段的升級；幻象具有優異高空攔截能力，目前執行任務都沒有問題，未來也沒有問題。