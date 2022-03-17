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首波新制教召營明解召 陸軍：成員軍事訓練役居多

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
首波新制14天教召即將完成訓練，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅步3營明（17）日將解召。圖/軍聞社
首波新制14天教召即將完成訓練，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅步3營明（17）日將解召。圖/軍聞社

首波新制14天教召即將完成訓練，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅步3營明（17）日將解召。陸軍司令部參謀長章元勳上午在立法院表示，這個教召營成員有軍事訓練役也有志願役退役者，且前者較多，未來成員若接受第二次教召，將盡量在原單位實施。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5項草案，由國防部副部長柏鴻輝率官員列席備詢。民進黨立委蔡適應質詢表示，首波新制教召由陸軍步兵206旅步3營擔綱，部隊成員是哪些人？而國軍五年兵整對國軍作戰部隊分三部分，一是以志願役為主的現役部隊，二是以退役志願役為主的後備部隊，再則是軍事訓練役為主的次要守備部隊，這個營是什麼部隊？同一營成員未來接受教召會在哪個單位？

章元勳答詢時表示，206旅步3營的後備軍人有軍事訓練役也有志願役退役，前者較多。而206旅任務是主要守備部隊，步3營此次成員93%都是桃園當地人，結合保鄉保土概念。未來成員若接受第二次教召，盡量在原單位實施。

教召 志願役 陸軍

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陸軍桃園蘆竹新制教召營 今進入戰術位置

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