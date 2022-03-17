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役期是否延長 政院：有高度民意支持

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
俄羅斯武力入侵烏克蘭，台灣兵役制度再度引發熱議。圖／聯合報系資料照片
俄羅斯武力入侵烏克蘭，台灣兵役制度再度引發熱議。圖／聯合報系資料照片

俄羅斯武力入侵烏克蘭，台灣兵役制度再度引發熱議，內政部長徐國勇日前表態贊成延長役期。對此，行政院發言人表示，兵役制度需要大家再好好討論和評估，也感覺到國人同胞對兵役制度加以延長，有高度民意支持。

羅秉成今天主持行政院會後記者會，被問到行政院對役期延長的態度與討論。羅秉成表示，俄羅斯侵略烏克蘭，可已看見烏克蘭人民非常團結、抵禦外敵，引起國人同胞正視，此外，台海局勢也非常讓人關切，國際也矚目。

羅秉成說，在此前提之下，兵役制度在後備動員強化，相關後備教召制度也有改變，希望能強化備戰能量。他說，兵役制度需要大家再好好討論和評估，也感覺到國人同胞對兵役制度加以延長，有高度民意支持。

羅秉成說，這正顯示國人同胞在捍衛民主制度時，有共同的心意。在此心意和團結之下，制度如何調整，會審慎評估，無論內政部、國防部，對外說明時，都朝此方向討論相關評估可行性。

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