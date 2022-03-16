陸軍桃園蘆竹新制教召營 今進入戰術位置

陸軍第6軍團步兵第206旅「新制教育召集訓練」今日進行第12天課目，後備軍人於守備區域進行工事構築，進入戰術位置，模擬對敵警戒。

軍聞社報導，在桃園蘆竹教召的後備營今天實施「營戰備任務訓練」，藉此熟悉戰場景況以及各項狀況處置。各連於守備位置，首先因應敵情及地形考量進行工事構築，並在連長召集幹部下達預備命令後，由幹部帶領後備軍人進入戰術位置，依照所賦予的射向實施對敵警戒；兵器連也依命令完成陣地佔領，進行迫砲聯合操作，使召員熟悉建制武器操作與射擊流程，強化作戰能力。