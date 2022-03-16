快訊

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

讓世界看見中國超挺俄羅斯？ 跨國串聯大翻譯運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍桃園蘆竹新制教召營 今進入戰術位置

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
步兵第206旅新制教召營於守備位置進行工事構築。圖/軍聞社
步兵第206旅新制教召營於守備位置進行工事構築。圖/軍聞社

陸軍第6軍團步兵第206旅「新制教育召集訓練」今日進行第12天課目，後備軍人於守備區域進行工事構築，進入戰術位置，模擬對敵警戒。

軍聞社報導，在桃園蘆竹教召的後備營今天實施「營戰備任務訓練」，藉此熟悉戰場景況以及各項狀況處置。各連於守備位置，首先因應敵情及地形考量進行工事構築，並在連長召集幹部下達預備命令後，由幹部帶領後備軍人進入戰術位置，依照所賦予的射向實施對敵警戒；兵器連也依命令完成陣地佔領，進行迫砲聯合操作，使召員熟悉建制武器操作與射擊流程，強化作戰能力。

報導指出，透過今日訓練課目，除可驗證整體作戰計畫可行性；同時磨練幹部指揮、部隊行動以及戰鬥程序，使後備軍人們熟稔狀況處置，更加了解所守備位置的戰場景況，提升後備部隊臨戰能力。

陸軍第6軍團步兵第206旅「新制教育召集訓練」後備軍人進入戰術位置，模擬對敵警戒。圖為連長召集幹部下達預備命令。圖/軍聞社
陸軍第6軍團步兵第206旅「新制教育召集訓練」後備軍人進入戰術位置，模擬對敵警戒。圖為連長召集幹部下達預備命令。圖/軍聞社

軍人 桃園 教召

延伸閱讀

影／確保舒適！新制教召野宿睡帳篷 舖位附充氣軟墊

獨／本島即前線 後備教召部隊識別最新「共軍軍銜服誌」抗敵

獨／首波新制教召將解召 後備軍人遺失裝備賠錢價目曝光

國防部新制教召中部422人報到 報到率99%

相關新聞

我幻象戰機妥善率高於全球平均 國防部否認曾有出售計畫

立委關切空軍幻象戰機妥善率，國防部副部長柏鴻輝今天表示，全世界對妥善率標準不一，空軍幻象戰機妥善率約6成，已高於全球平均...

役期是否延長 政院：有高度民意支持

俄羅斯武力入侵烏克蘭，台灣兵役制度再度引發熱議，內政部長徐國勇日前表態贊成延長役期。對此，行政院發言人表示，兵役制度需要...

對美爭取採購AGM-158聯合空對地飛彈 柏鴻輝：還沒破局

外交部長吳釗燮昨日宣稱美對台還有軍售案要發布，國防部副部長柏鴻輝上午在立法院表示，他認為這是工作階層上的討論、預測，而美...

我爭取美軍售AGM-158飛彈 學者：可達中部戰區以西

對於立委關切我國對美爭取AGM-158聯合空對地飛彈，國防部副部長柏鴻輝表示仍在進行中，「還沒破局」。國防安全研究院軍事...

航特部造成「歸仁沙城」現象 國防部允研議搬遷可能性

位於台南歸仁的陸軍航特部，每日有60至70架次各型戰鬥、訓練直升機起降，對地方形成噪音與禁限建問題，國民黨立委陳以信今天...

首波新制教召營明解召 陸軍：成員軍事訓練役居多

首波新制14天教召即將完成訓練，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅步3營明（17）日將解召。陸軍司令部參謀長章元勳上午在立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。