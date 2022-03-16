烏克蘭軍事工業強 立委籲引進專業協助台灣軍工發展

俄羅斯入侵烏克蘭，國內響應捐款幫助烏克蘭，立委馬文君說，烏克蘭是軍事工業大國，政府除了展現人道精神，協助烏克蘭民眾外，也應利用機會引進烏克蘭專業人士，協助台灣軍事工業發展。

馬文君說，烏克蘭不僅是軍事工業大國，蘇聯時期更是重要軍工聯邦，承載蘇聯35%的國防軍工產能。烏國在航母、戰鬥機發動機、精準核打擊、潛艦、火箭裝置、野牛級登陸艇等都有重要軍事成就，烏克蘭軍事人才與國防技術，也是中共近年軍事戰力大幅提升的重要推手。

台灣現階段強調國防自主，但產學界國防能力不足，偏偏採購武器性能受限，也受到掮客制約，造成軍購及國造產製裝備，雖然花費經費非常高，僅能獲得有限性能的軍事武器，若能引進專業技術及人才對整體國防定有助益。她建議，政府在考量烏克蘭情勢、展現人道精神，更應引進烏克蘭專業人士協助台灣軍工發展。