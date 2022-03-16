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影／幻象飛官彈射獲救 原廠擬頒證書空軍婉拒協助

聯合報 / 聯合報 記者徐宇威／台北即時報導
幻象飛行員將成為第7671位使用馬丁貝克彈射椅獲救的飛行員，圖為彈射椅原廠統計彈射生還數尚停留在7670人。翻攝:馬丁貝克官網
幻象飛行員將成為第7671位使用馬丁貝克彈射椅獲救的飛行員，圖為彈射椅原廠統計彈射生還數尚停留在7670人。翻攝:馬丁貝克官網

空軍幻象戰機14日疑因機械故障在台東知本外海10浬處失事，飛官黃重凱在跳傘後順利獲救，在台東馬偕醫院經過1天的治療評估並無大礙後，16日傍晚低調出院。目前已至國軍新竹醫院進行更進一步的檢查，如身體狀況處適航狀態即可依命令返回飛行線繼續執行任務。

本次失事人員獲救，除空軍救護隊在空作部明確指示下，第一時間趕赴現場救援；飛官的正確處置更是能順利獲救的要件。經透露，飛行員在跳傘落海後所施放的海水染色劑，在救護隊直升機出海後即被救護隊的飛行員目視，是本次能迅速獲救的最大關鍵，更是近期失事機搜救的最佳範例。

在空軍這2年的5次戰鬥機事故中，本次為首次有人生還，也是幻象機在台服役20餘年的歷年事故中，為第3次、第5人跳傘獲救。幻象機所使用馬丁貝克公司所生產的Mk10彈射椅，也是本次飛行員能獲救的功臣之一。據悉原廠近日聯繫空軍，希望能頒發在國際上有傳統意義的彈射證書與彈射領帶俱樂部(EJECTION TIE CLUB)的資格予獲救飛官。但空軍司令部疑不希望飛行事故的新聞再上檯面，婉拒協助證書的頒發。飛行員在生命遭受重大威脅時能生還獲救當是喜事，但空軍盡可能的低調處理，顯見空軍對於近年事故的頻繁，縱有不幸中的大幸，也甚為顧慮。

空軍 跳傘

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