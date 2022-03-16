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政戰將領四月異動 國防部發言人將由孫立方接任

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
政戰將領四月異動，國防部發言人將由曾任青年日報社長的孫立方接任（前排左二）。圖/取自青年日報
政戰將領四月異動，國防部發言人將由曾任青年日報社長的孫立方接任（前排左二）。圖/取自青年日報

國軍政戰將領4月1日有異動，國防大學政戰學院院長陳育琳少將接任政戰局副局長；政戰局政綜處長龔瓊玉上校接任馬祖防衛指揮部政戰主任，並占少將缺。國防部軍事發言人史順文將接任陸軍六軍團政戰主任，遺缺由陸軍司令公共事務組長孫立方上校接任，占少將缺。

在政戰兵科晉升將領的年班排序上，龔瓊玉和孫立方是政校38期、81年班第一波；而另加上憲兵指揮部政戰主任辜麗都，未來國軍將有三名女性少將。由於政戰局長簡士偉中將取消提前退伍規劃，陳育琳要升任陸軍司令部政戰主任晉升中將的規劃必須再等等。

根據規劃，表現備受肯定的國防部軍事新聞處長史順文少將，將接任陸軍第六軍團政戰主任一職，有博士學位的原六軍團主任陳中吉少將，將接任國防大學政戰學院院長一職。至於國防部發言人一職，將由陸軍司令公共事務組長孫立方上校接任，並占少將缺。

陸軍第八軍團主任張維新少將升任陸軍司令部政戰部副主任一職，遺缺由政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將接任；而國防部文宣處長一職則由陸軍特戰指揮部政戰主任王俊傑少將接任；而陸軍馬祖防衛指揮部主任唐明德少將接任航特部主任；至於馬防部主任一職，則由政戰局政綜處長龔瓊玉上校接任，占少將缺。

由於海軍政戰主任孫常德中將4月1日退伍，遺缺由現任政戰局副局長劉慶斌少將接任，占中將缺；政戰局副局長一職，由國防大學政戰學院院長陳育琳少將接任。

政戰學院院長陳育琳少將。圖／聯合報系資料照片
政戰學院院長陳育琳少將。圖／聯合報系資料照片

陸軍 國防部 國防大學

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