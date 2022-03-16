獲救幻象飛官黃重凱中校無大礙 昨晚低調出院
空軍幻象戰機14日疑因機械故障，在台東知本外海10浬處失事，飛官黃重凱跳傘平獲救，被送往台東馬偕醫院治療，因黃落水時有嗆水，醫師擔心受感染安排住院治療，經過1天住院，醫師再檢查評估後，確定已無大礙，並在軍方安排下，昨晚低調出院。
院方指出，黃14日中午12時送至醫院急診，黃身上無外傷、意識清楚、生命徵象穩定、能交談，醫師為黃做抽血、電腦斷層、超音波、頸椎X光片等檢查都正常，因黃自述疑有被海水嗆到，為了避免肺部發炎，收治住院觀察48小時。住院1天後，黃健康狀況穩定，醫師再檢查評估後，確定已無大礙，昨晚出院。
院方表示，出院手續都由軍方安排，不清楚是返家或返回基地。記者手機連繫黃母，但未接電話，尚未回應。空軍則對於黃出院一事，僅表示謝謝國人關心。
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