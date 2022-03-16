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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聲明主權 海軍：將對國人適時公布共艦在台海動態

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共航艦「遼寧號」。圖／ 路透
中共航艦「遼寧號」。圖／ 路透

空軍近年持續公布共軍軍機在西南空域活動狀況，海軍司令部向立法院報告表示，未來將針對解放軍海軍航艦跨區活動、海空聯訓，或蓄意挑釁進入我24浬鄰接區或12浬領海範圍的共軍艦艇，進行新聞發布，聲明我主權立場。

海軍司令部向立法院報告表示，海軍大氣海洋局執行水文調查，偵測台灣周邊海域溫度、鹽度及聲速參數，是海軍反潛作戰必要資訊，年度已完成台灣西南海域水文調查及蒐整，並更新戰場環境資料庫，完備作戰所需的情報。並完成東沙島及花蓮港等4處水文測量作業，同時執行左營港主航道、台灣灘、興達港、核四碼頭等多處戰備測量任務。

海軍司令部表示，海軍持續彙整年內中共海軍重要演訓及對台針對性演練狀況，持續掌握共艦動態，對於明顯危害較大或針對性擾台狀況，如航艦跨區活動或海空聯訓等，將適時報請國防部對外發布新聞稿，以讓全體國人知悉。

國防部也說，將由海軍司令部詳實紀錄中共海軍重大演訓、台灣周遭活動次數並研析其動態與意圖，另針對共艦蓄意挑釁，進入我24浬鄰接區或12浬領海範圍時，適時公布共艦動態，以聲明我主權立場。

海軍 立法院 中共

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