史上規模最大「海強操演」海巡飛彈巡邏艦首入列

海軍與海巡署近期實施年度「海強操演」，海巡署新服役的600噸級「安平級」巡邏艦的安平艦(CG601)、成功艦(CG602)首度參演，近日持續共同與海軍在南部海域進行「平戰轉換」訓練，進行海上艦位部署。

海委會曾向立法院報告表示，海巡署籌建的12艘安平級600噸巡邏艦，陸續成軍後，將按國軍訓練周期，分批逐年納入海軍精實訓練及戰術總驗收的「海強操演」，與海軍接受作戰訓練與操演。

「海強操演」是海軍與海巡年度例行性操演，但今年規模大、期程長，自2月起將陸續實施約兩個月，主要為首度驗證安平級600噸巡防艦平戰轉換的準則。日前為操演在左營、高雄港集結的海軍艦艇，包括磐石艦、1艘基隆級艦、4艘成功級巡防艦、3艘康定級艦、2艘大字號艦、1艘沱江級艦、3艘錦江級艦、2艘通用登陸艇、2艘光六飛彈快艇、4艘M109特戰突擊艇、1艘快速布雷艇等，共同參與操演與警戒任務。