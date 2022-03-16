習近平今秋接管台灣？吳釗燮：台灣隨時做好自衛準備

媒體報導，有俄羅斯聯邦安全局機密文件顯示，中國大陸國家主席習近平計畫接管台灣的時間點；外交部長吳釗燮今早回應表示，不確定文件是否屬實，但無論中國大陸是否攻擊台灣，台灣隨時隨地都要做好自我防衛的準備。

吳釗燮今應邀到立法院外交及國防委員會業務報告並備質詢，會前受訪談及援助烏克蘭難民計畫、中國大陸對台威脅、我遭俄羅斯列為不友善國家等議題。

被問及俄羅斯機密文件指習近平考慮今年秋天全面接管台灣，吳釗燮表示，不確定文件是否事實，但有關國安議題，相信國防部與國安相關單位都非常密切關注；「不管中國是不是要攻擊我們，或者什麼時候攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備」。

至於美中高層羅馬會談，吳釗燮說，美國對台灣的支持是無庸置疑的，中國大陸對台灣的外交或軍事威脅，我方也都知道；關鍵還是在於台灣是否有保衛自己的決心，台灣有保衛自己的決心，其他國家的協助或支持才會到來。

俄羅斯日前將台灣列為不友善國家名單，吳釗燮指出，被列入不友善名單的48個國家，都是一些民主、理念相近的國家，若將台灣與這些理念相近國家擺在一起，且採取一致共同的行動，相信台灣人民一定會覺得，台灣在國際社會不感到孤單。

此外，吳釗燮提及，外交部已收到超過4千箱民眾捐助的物資，並已整理出2400多箱，準備在明天開始分批啟運，將會通過斯洛伐克到達烏克蘭人民的手中；若有進一步訊息，會向民眾說明。

外交部昨宣布，進行第二波1150萬美元捐款，擴大援助安置在歐洲五國的烏克蘭難民，將分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，上述五國加總為1150萬美元（約新台幣3億2200萬元）。

外交部表示，捐款將由我國相關駐館透過駐在國政府轉致其指定或建議的民間救援組織，以便迅速協助逃往歐洲各國的烏克蘭難民。